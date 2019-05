Nicaragua presentó el amistoso ante la Argentina en San Juan

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) oficializó este miércoles su primer encuentro en la historia ante la Selección Argentina, en la previa de la Copa América de Brasil 2019.

"Este partido va a ser el 7 de junio y en la ciudad de San Juan”, expresó el presidente de la Fenifut, Manuel Quintanilla, en conferencia de prensa.

"Para Nicaragua es una gran bendición. Para los jugadores tener esta oportunidad es una vitrina a todo el mundo", aseguró el seleccionador, el costarricense Henry Duarte.

"Nicaragua ha ido creciendo, lógicamente no vamos a decir que le va a ganar a Argentina... Los muchachos tienen un gran reto, yo pienso que no podemos ser pesimistas, tampoco tan eufóricos o tan optimistas, pero que un buen juego se puede hacer, no lo veo muy lejos", agregó Duarte.

Nicaragua afrontará el amistoso ante Argentina como parte de la preparación para la Copa Oro, en la que comenzará su participación contra Costa Rica el 16 de junio próximo.