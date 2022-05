Nico Tivani se quedó con la carrera MTB de Río Pinto en Córdoba

Nicolas Tivani se impuso en la prueba de ruta MTB más importante de Sudamérica y se quedó con el primer puesto sumando una medalla más a su historial de carreras que lo convierte en el corredor con más triunfos a nivel local y nacional actualmente.

El pocitano, integrante también de la Agrupación Virgen de Fátima y que se llevó el podio en su última participación con su equipo en la Vuelta a Formosa Internacional, participó del Desafío Río Pinto de mountain bike en Córdoba. Este se convirtió en uno de los desafíos más exigentes e importantes de Sudamérica y en esta oportunidad participaron 4.195 ciclistas de todos los puntos de esta mitad del continente.

Entre ellos, estaba Nico Tivani, quien hizo los 83 kilómetros del recorrido del desafío y llegó en el primer puesto imponiéndose en la prueba MTB."A 40 kilómetros de la meta yo les llevaba 15 segundos a un grupo grande y aproveché la subida al Mirador San Marcos que son 7 kilómetros de ascenso, para hacer diferencias y les pude sacar como 2 minutos", expresó el corredor de la agrupación piquetera.

De ese punto en más, Tivani se convirtió en líder por amplia diferencia y llegó prácticamente solo hasta la meta. "De ahí me descolgué y fui a tope a meta, no sabía bien los diferenciales y me guiaba porque miraba atrás y recién cuando salí a la Ruta 38 ahí me avisan que le llevaba como 3 minutos y medio. Solo quedó ir a tope hasta la meta para poder festejar este lindo triunfo", expresó.

Tivani viene de ganar este 2022, como se dijo más arriba, la Vuelta a Formosa Internacional y la Vuelta del Porvenir de San Luis, llevada a cabo en febrero de este año.