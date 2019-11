Nicolas Cage podría interpretarse a sí mismo en extraño filme

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor Nicolas Cage está en conversaciones para vincularse a la extraña película de metaficción "The Unbearable Weight of Massive Talent" donde se interpretaría a sí mismo.



Según reveló The Hollywood Reporter (THR) las negociaciones con Cage se encuentran en una etapa avanzada y eso le permitiría al estudio Lionsgate retomar este proyecto, luego de ganar sus derechos a varios competidores como HBO Max y Paramount.



Este puede representar el regreso del actor de 55 años a una película de gran factura desde "Ghost Rider: Espíritu de venganza" (2011) y tras varios años rodando filmes de bajo presupuesto, recordó EFE.



El intérprete tendría que representar a un Nicolas Cage desesperado por obtener un papel en un nuevo filme de Quentin Tarantino y, al mismo tiempo, que lidia con una tensa relación con su hija adolescente.



También habla ocasionalmente con una versión egoísta de sí mismo que proviene de los años 90 y que lo impulsa a hacer varias películas sin éxito y a no ser más una estrella.



El interés en que Cage participe es tal que fuentes cercanas a las negociaciones han indicado que se ofreció una paga que le ubicaría en el rango alto de las figuras en Hollywood.