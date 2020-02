Nicolás Contín se perfila como variante en Gimnasia para visitar a Rosario Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, analiza el ingreso de Nicolás Contín ante la lesión del colombiano Jonathan Agudelo y la dolencia que arrastra Lucas Barrios, en la que se perfila como única variante para visitar a Rosario Central, el sábado desde las 19.45 en el Gigante de Arroyito, por la vigésima fecha de la Superliga (SAF).



El delantero correntino de 24 años, quien luego de un gran 2019 anotando 4 goles en el presente certamen cedió su titularidad con la llegada del colombiano y del ex Huracán en el reciente mercado de pases, tendría la oportunidad de retornar al once titular para ocupar el puesto en la zona de ataque del equipo platense.



Vale recordar que tanto Jhonathan Agudelo como Lucas Barrios finalizaron el encuentro del pasado sábado ante Patronato con sendas lesiones.



El delantero colombiano sufrió una ruptura fibrilar en el aductor izquierdo, por lo que tendrá que llevar a cabo una recuperación que le demandará de dos a tres semanas.



En tanto Barrios terminó el partido con un edema y sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda y su participación en el juego ante Rosario Central dependerá de la evolución tras las sesiones de kinesiología.



Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió incluir en el trabajo al juvenil Ivo Mammini, quién ya formó parte del primer equipo durante la pasada pretemporada realizada en Ezeiza.



El delantero juvenil categoría 2003 entrenó ayer y hoy con el primer equipo y dejó momentáneamente los trabajos del selectivo, buscando la oportunidad de formar parte del grupo de futbolistas que se trasladaran este viernes a la ciudad de Rosario.



En tanto, el plantel de Gimnasia, bajo la atenta mirada de su entrenador Diego Armando Maradona, realizaron hoy su tercera jornada de trabajo a puertas cerradas en el predio deportivo de Estancia Chica.



Los futbolistas del «Lobo» ejecutaron trabajos tácticos de cara a lo que será la visita a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.



En este sentido, si bien Maradona aún no ha definido una posible alineación titular, se perfila el ingreso de Nicolas Contin, aunque ante un cambio de esquema ya podría contar con los recuperados mediocampistas Víctor Ayala, Franco Mussis y Matías García, quienes están a la espera de la titularidad.