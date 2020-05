Nicolás Naranjo: “Mi sueño es correr en algún equipo de Europa”

Nicolás Naranjo nació el 10 de junio de 1990 y está próximo a cumplir 30 años. El sanjuanino está radicado en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, lugar que lo vio nacer hace 29 años.

“Al principio el que corría era mi hermano Sebastián y yo acompañaba. Me empezó a gustar el ciclismo impulsado por mi papá Oscar, él era aficionado al deporte y amigo de Oscar Bravo”, comenzó diciendo “Nico”.

La primera carrera de su hermano Sebastián, recordó Nico, “fue frente al RIM 22 y mi mamá María sufría, trataba de no ver las carreras y escucharlas en la radio. Luego empecé a competir yo en una carrera de Infanto Juvenil en la manzana del barrio La Estación”. El representante de la Secretaría de Deportes tiene muy presente su barrio y los amigos que hizo en aquel lugar. “El barrio es mi primer mundo, y los pibes en cada carrera me alientan con una bandera de las Cuatro Esquinas", agregó.

Naranjo comenzó a competir a los 4 años y lleva 25 desarrollándose en este deporte de las dos ruedas. Omar Recio fue unos de los primeros competidores que tuvo desde sus inicios, y a nivel nacional su rival principal era un chaqueño de apellido Gasman, al igual que el sanjuanino Alan Ramírez. “Era muy difícil ganar en el ciclismo libre, me costó un montón, no me iba bien en la categoría Junior, estuve dos meses sin entrenar e iba a abandonar el ciclismo. Incluso mi papá me había comprado patines para jugar al hockey, pero volví por la adrenalina que me generaba”, contó.

El ciclista de 29 años hizo la primaria en la Escuela Juan José Castelli de la localidad de La Bebida, en Rivadavia, y en la secundaria dividió sus tareas entre la Escuela Enrique Mosconi y el Colegio Santo Domingo. “Disfruté mucho el paso por la escuela primaria y secundaria, compartía tiempo con amigos y compañeros, andábamos en bicicleta cuando se podía también”, recordó entre risas.

Con respecto a sus estudios en la escuela comentó: “Me gustaba matemática y odiaba lengua, pero había que estudiar para correr. Uno trataba de cumplir, mi mamá me dejaba salir a fiestas los sábados y mi papá no, quería que me acueste temprano para correr el domingo”.

A los 14 años empezó a correr en el ciclismo libre. A Nicolás le costaba un montón ganar ahí, pero a la siguiente temporada participó de los Juegos Binacionales, entrenó con la Selección Sanjuanina y después integró el equipo Palmar del Lago con ciclistas de elite, hasta el momento que continúa como ciclista profesional.

“En el equipo Palmar joven al principio habían competidores Junior o Sub 23 y no tuve suerte. Me ayudaron los Juegos Binacionales para darle un empujón a mi carrera deportiva. Ahí pude desembarcar en el ciclismo profesional”, señaló el deportista de Alto Rendimiento.

Su llegada a la Agrupación Virgen de Fátima

Naranjo compitió en la temporada 2011-2012 en el equipo Palmar del Lago y en el 2013-2014 pasó por la Municipalidad de Rawson. En el año 2015, impulsado por Daniel Zamora, llega a la Agrupación Virgen de Fátima. “Dani Zamora me pide que me vaya a la agrupación, debo ser agradecido de este equipo, me han atendido de primera y tengo mucha libertad. Carlos Gómez, el presidente, me da libertad para que me haga las cosas a mi manera, siempre dentro de lo profesional”, indicó. Nicolás tiene contrato hasta junio con la agrupación.

Su mejor triunfo

“La victoria que más destaco es en la Difunta. Quería ganar esa competencia, tiene su sabor especial, es mi carrera preferida, se unen muchos corredores de todo el país, hasta Maximiliano Richeze”, comentó.

Además, Naranjo en el año 2019 fue subcampeón argentino de ruta en Termas de Río Hondo, compartiendo el podio con Maximiliano Richeze (1°) y Héctor “Willy” Lucero (3°).

Sobre el ciclismo

“El ciclismo me hizo conocer muchos lugares hermosos del país y de Latinoamérica. Corrí Panamericanos en República Dominicana, Colombia y Chile y me hizo cosechar amistades como la de Gerardo Tivani y Víctor Arroyo”, añadió.

Nicolás Naranjo actualmente lleva ganadas tres carreras consecutivas en el Giro del Sol, uno de los datos sobresalientes en la nota que realizó para el Instagram de la Secretaría de Deportes. Además, en la última Vuelta a San Juan Internacional logró un podio (2°) en la segunda etapa que comenzó y finalizó en Pocito.

“Desde que la vuelta empezó a ser UCI es especial. La anterior me la perdí por lesión y esta última fue espectacular. logramos un podio en la segunda etapa. Mark Cavendish es mi referente en el sprint, estuve cerca de él, le pedí una foto. Tuve la suerte enganchar el top 5, y me metí en el podio de la segunda etapa”, recordó con emoción.

Sus próximos desafíos pasan por correr alguna competencia en Europa. “Uno nunca pierde la esperanza, hay que seguir haciendo las cosas bien y espero tener la oportunidad. De no ser así, voy a seguir disfrutando el ciclismo, ya sea de manera elite, libre o master”, señaló el ciclista.

Frases de Nicolás Naranjo

“Compartir equipo con el Chino Saldaño fue espectacular. Te daba muchos consejos, seguíamos entrenando y me ayudó muchísimo. Me obligó a entrenar un montón. Mi sostén era el Chino”.

“Ganar un Campeonato Argentino fue lo mejor que me pasó, había fallecido mi abuelo hace pocos días y fue especial”.

“Mientras descanso no me privo de nada, salgo con amigos, soy muy sociable. Juego al fútbol. Tengo cariño por Sportivo Rivadavia, suelo acompañar a mis amigos que forman parte del plantel de Primera. A nivel nacional soy de Boca Juniors”.

“Los ciclistas que me inspiraban eran Ariel Mengual, Oscar Villalobos, Luciano Montivero. Son referentes, ídolos, aman el deporte. Yo les pedía autógrafos o una foto cuando era chico”.

Consejo para los jóvenes que practican un deporte

“Sea cual sea el deporte, que lo disfruten, que vivan del deporte que practicaron toda la vida, si son constantes se les van a dar los resultados”, finalizó diciendo.

Palmarés de Nicolás Naranjo

2012

Gran Premio Clausura de San Juan

2013

1º etapa del Giro del Sol San Juan

Gran Premio Ferretería

1º etapa de la Doble Chepes

2014

3 etapas de la Vuelta a San Juan

Gran Premio Ferretería

1º etapa de la Doble Chepes

2015

Circuito Azul

1º etapa del Tour de Mendoza

2016

1º etapa de la Vuelta a San Juan

Doble San Martín

2º etapas de la Vuelta a Valle Fértil

Gran Premio Rutas de Belén

Doble Media Agua

Doble Chepes, más 2 etapas

Circuito Carlos Escudero

Vuelta a la Bebida, más 1 etapa

2017

4 etapas de la Doble Bragado

Gran Premio Clausura de San Juan

1º etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay

1º etapa del Gran Premio de la villa de Río Tercero

Circuito Interlagos

1º etapa de la Doble Chepes

Doble Difunta Correa

2018

Giro del Sol San Juan, más 2 etapas

1º etapa del Aniversario Ciudad de Allén

2 etapas de la Vuelta al Valle, Argentina​

1º etapa de la Doble Calingasta

1º etapa de la Vuelta a la Bebida

2019