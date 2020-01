Nicolás Russo dijo que Lanús no cedió a Valenti a la Sub 23 porque no tiene suplente

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, ratificó hoy que su club no cederá al defensor Lautaro Valenti al seleccionado Preolímpico Sub 23 porque "no es obligatorio" y porque "no tenemos un central suplente".



"No es obligatorio dar a los jugadores. Hace dos años que la mayoría de los clubes hicimos un ajuste tremendo y jugamos con juveniles. Tenemos dos centrales nada más, Valenti y Ezequiel Muñoz. No tenemos ni central suplente", se justificó Russo en declaraciones a TyC Sports.



Consultado sobre si Lanús podría ser sancionado por la AFA, Russo respondió que "en ningún momento se puso sobre la mesa que teníamos la obligación de ceder jugadores. No es un capricho. Cuando hay fecha FIFA no se juega el torneo local, ¿por qué se juega ahora? Nosotros propusimos postergar las dos primeras fechas de la Superliga".



"El torneo sub 23 no es un torneo que sea obligatorio entregar a los jugadores. Cuando llegó la convocatoria de los tres jugadores, Lanús cedió a (Tomás) Belmonte, que es un jugador importantísimo para nosotros, (Juan Pablo) Cozzani, arquero suplente, y Valenti, que es imposible que lo Lanús pueda cederlo. Esto lo hemos hablado con el jugador y él lo entendió", añadió Russo.



Lanús comparte el segundo puesto de la Superliga con Boca (ambos suman 29 puntos), a una unidad del líder Argentinos Juniors.



El titular del "Granate" sostuvo que "faltan siete fechas, hay equipos que juegan el descenso y otros el campeonato, la Superliga tendría que suspender dos fechas el torneo".



Además, sobre la convocatoria de Fernando Batista a la Sub 23 para el Preolímpico (se jugará entre el 18 de enero y 9 de febrero), Russo deslizó que le llama la atención "que no estén citados futbolistas de River como Gonzalo Montiel".