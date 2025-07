La provincia de San Juan se encuentra conmocionada por el caso de una niña de apenas dos años que llegó al Hospital Marcial Quiroga intoxicada con cocaína. La fiscal ayudante Verónica Recio, a cargo de la investigación, confirmó que se verificó que la menor consumió la droga de manera directa, descartando la posibilidad de que fuera por amamantamiento de una madre consumidora. La investigación se profundiza sobre el rol de la progenitora, imputada por lesiones leves y con aparentes problemas de adicciones, mientras se evalúa el complejo núcleo familiar y la custodia de la víctima y sus hermanos.

La madre de la niña fue inicialmente detenida, aunque posteriormente se le concedió la excarcelación. Durante la audiencia de formalización, se le imputó el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo". La fiscal Recio detalló en diálogo con Estación Claridad que la mujer se abstuvo de declarar, ejerciendo su derecho y, por ende, no brindó su versión de los hechos. Al ser consultada sobre si la imputada tiene problemas de adicciones, afirmó: "Aparentemente sí". Es importante destacar que, mientras la menor estuvo internada en el hospital, y hasta que intervinieron los organismos estatales, la niña estuvo al cuidado exclusivo de su mamá.

Publicidad

El entorno familiar de la pequeña está siendo objeto de una exhaustiva investigación. Según la información brindada por la representante de la UFI Cavig, la madre residía en un domicilio ubicado en la localidad de La Bebida, en Rivadavia, junto a su pareja, otros dos menores y, aparentemente, otra pareja de adultos. Hasta el momento, no se determinó si la madre participó en alguna reunión social previa al incidente.

La niña ingresó al centro de salud el miércoles 2 de julio de 2025 con un cuadro de ataxia, que se manifiesta como una notable falta de coordinación y equilibrio. Esta condición llevó inicialmente a los médicos a sospechar de un traumatismo. Recio explicó: "De hecho, en un primer momento se pensó que la menor llegó con un traumatismo porque no podía caminar bien, no coordinaba, tenía pérdida de equilibrio, de estabilidad en el caminar". La víctima fue internada en el servicio de Pediatría y, aunque sus signos vitales se encuentran estables y su estado general es bueno, continúa hospitalizada. La investigación se encuentra en una fase "muy primigenia e inicial", lo que impide determinar con exactitud cómo o de qué manera la damnificada ingirió la droga. Asimismo, aún no es posible establecer si la intoxicación podría dejarle secuelas a largo plazo; esto requerirá una pericia médica futura.

Publicidad

En cuanto al cuidado, la niña intoxicada se encuentra actualmente bajo la custodia de sus abuelos maternos. Sus dos hermanos mayores, que convivían en el mismo domicilio, quedaron bajo la protección del abuelo materno una vez que se determinó que la progenitora no podía estar con la niña. La fiscal señaló que no existen denuncias con respecto a los hermanitos.

La fiscal Recio subrayó la diferenciación en las responsabilidades institucionales. "Nosotros solamente nos abocamos a la parte penal y específicamente a la parte delictual si existe delito o no existe delito con respecto a esta niña", indicó. En contraste, "todo lo referente a la a la tenencia guarda y todo lo referente a la parte de familia está abocada la jueza de Familia, Maríanela López, que intervinó desde un primer momento". En este ámbito familiar, intervienen la asesora de menores y la Dirección de la Niñez con sus equipos técnicos, quienes evalúan el núcleo familiar y la existencia de una red de contención que pueda hacerse cargo de los niños. La prioridad es identificar una familia que pueda contener a los pequeños.

Publicidad

La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y garantizar el bienestar de la pequeña.