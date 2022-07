El joven drogado por sus compañeros de clases se cambió de escuela, según indicó su madre a DIARIO HUARPE. El hecho sucedió en la escuela Pablo Ramella, en Rawson, y repercutió a nivel provincial y nacional.

La víctima es un chico de 14 años. En el recreo, sus compañeros le hicieron tomar un agua saborizada de la botella. El recipiente contenía tres pastillas, dos eran sedantes y otra estimulante, según determinaron las pericias posteriores.

El estudiante sintió un gusto raro al principio, luego se puso mal por una reacción en su organismo. Una prima, que va a la misma escuela, llamó a su abuelo y a su madre. Los familiares llegaron de inmediato y vieron que las autoridades no hicieron nada. Por eso pidieron que lo trasladaran al hospital Guillermo Rawson. Allí le hicieron un lavaje de estómago y lo sometieron a estudios, que arrojaron que estaba bien de salud.

Pero la madre del alumno no se quedó conforme. Es que los médicos le indicaron que pudo tener consecuencias graves como, por ejemplo, una parálisis cerebral.

La mujer pidió explicaciones en el establecimiento educativo. La directora la llamó a una reunión, al igual que lo hizo con los padres de los compañeros de la víctima. Pero el encuentro para la madre del damnificado no fue fructífero. “Los chicos que drogaron a mi hijo siguen en la escuela, no puedo estar segura”, dijo a este medio.

Señaló que la directora puso en duda el relato de su hijo, es decir, no cree que haya sido drogado por otros y que no se preocupó más por la situación. Eso quedó en evidencia con que los jóvenes no fueron expulsados de la escuela, ejemplificó la mujer. La denunciante agregó que del establecimiento educativo también se fue la prima de la víctima.

A diferencia del trato de la escuela, la mujer señaló que sí recibió contención del Ministerio de Educación. “Me ayudaron con todo lo que solicité”, dijo. Este medio se quiso comunicar con la directora de Educación Secundaria, María Buttazzoni, pero no recibió respuestas.

A una semana de lo sucedido, la madre del chico drogado en Rawson cree que no hay contención en la escuela y que la investigación interna quedó en la nada. El lunes iba a ver un reclamo frente al edificio escolar, pero se suspendió porque los chicos no tenían clases.