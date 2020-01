Nisman: Bullrich adjudica al gobierno "intromisión" para "investigar pericia" de Gendarmería

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideró hoy que hubo una "intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa" por la muerte del fiscal del caso AMIA Alberto Nisman, "como si tuviera jurisdicción para hacerlo y queriendo reescribir un relato".



En declaraciones a radio Mitre, Bullrich atribuyó el tono "opositor" de la marcha realizada ayer en esta ciudad en homenaje a Nisman a la postura que adoptó el Gobierno sobre el caso.



"El problema no es que la marcha haya tenido un tono opositor", sostuvo la designada presidenta del PRO, quien agregó: "El problema es que el gobierno de (Alberto) Fernández, en vez de mantener la investigación, como se estaba haciendo, en un ámbito en la Justicia, quiso llevar parte de esa investigación al Poder Ejecutivo, diciendo que iba a hacer una investigación de la pericia, como si tuviera jurisdicción para hacerlo y queriendo reescribir un relato".



"¿Cómo hubiera sido el quinto aniversario de la muerte de Nisman si no hubiera habido esta intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa? Hubiera sido un aniversario de recordación donde no hubiera estado este componente. Y ese componente lo agrega el gobierno al querer meterse en una causa", subrayó en declaraciones a Radio Mitre.



El gobierno aclaró que podría haber un "análisis técnico, inicialmente interno, de lo realizado por la Dirección de Pericias" de Gendarmería -que determinó un supuesto homicidio-, que estará a cargo de una comisión, que también tendrá entre sus integrantes a expertos de esa fuerza.



Para Bullrich "se abrió la misma situación de 2015", en referencia a una supuesta intención del kirchnerismo de "querer manejar la causa desde el Poder Ejecutivo".



"En el 2015 era un bombardeo contra Nisman y una situación de enorme agresión contra Nisman y su familia y también, ni bien empezó este gobierno", añadió.