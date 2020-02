No alcanzó el gol del argentino Castro en el fútbol de Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Matías Castro consiguió hoy un insuficiente gol para Xanthi, que fue derrotado por Olympiakos por 3-1, en uno de los anticipos de la fecha 22 de la Super Liga de fútbol de Grecia.



El atacante neuquino, de 28 años, descontó a los 26 minutos de la segunda etapa, mediante la ejecución de un tiro penal, según registró el sitio oficial de la competencia.



Castro, ex Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Unión de Santa Fe, consiguió su primer tanto para Xanthi, luego de intervenir en seis cotejos.



En Olympiakos, que es provisorio líder con 54 unidades, se desempeñó en el segundo tiempo el ex mediocampista ofensivo de Rosario Central, Maximiliano Lovera.



Los goles del equipo 'rojiblanco' fueron obra del argentino Hillel Soudani, el marroquí Youssef El Arabi y Vasilis Fasidis en contra de su valla.



En otro resultado, Volos, con los concursos de Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), Fernando Joao (ex Estudiantes de Buenos Aires) y Joaquín Torres (ex Newell's), le ganó a Lamia (actuó el ex Vélez y Sarmiento de Junín, Leonardo Villalba), por 1-0.



Además, OFI Creta, con las participaciones de Miguel Mellado (ex Chacarita) y Juan Neira (ex Gimnasia La Plata), igualó sin goles con Larissa, que contó con la entrada de Jonathan Bustos (ex Huracán).



Con este resultado, Olympiakos, que se mantiene invicto, encabeza las posiciones con 54 unidades, aventajando por dos al PAOK Salónica, que mañana visitará al Panathinaikos.