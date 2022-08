No detengamos las rondas

Un hombre o una mujer que tenga SENSIBILIDAD SOCIAL, no puede ser "antiperonista". No es: no "debe"... es: "no puede".

Puede haber sobrepuesto su humanidad, su construcción de Sentido, su concepto de Sociabilidad... puede haber sobrepuesto a la Doctrina Peronista, su mirada y consideración de la "Otroriedad". Yo tengo una Utopía, extrema... "DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD"...entonces: Soy " Dialecticamente Peronista" (Dialéctica Hegeliana: negar para incorporar).

Publicidad

Este "exabrupto de ignorancia, temor y desesperación" del permanente atentado de "la derecha" ...(así nos reconocemos en el "Sistema de Convivencia" de este puto capitalismo) contra C.F. de K., la dirigente más representativa del Peronismo. Es contra todos... contra cada uno de los que pensamos a "La Mujer y al Hombre" como FUNDAMENTAL. (yo digo: al "ser-ahí") "por encima" del positivismo, "por encima" del mercado. Oponiéndose al dogma y a la esclavitud... Es contra lo que los medios nombran como "sectores populares".......es contra el pensamiento de una nueva Sociabilidad.