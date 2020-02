No encuentran el cuchillo que usó Ángelo Castillo para matar a Pamela Rodríguez

El jefe de la División Delitos, Ángel González, y el jefe del D-5, Raúl Córdoba, encabezaron esta tarde una conferencia de prensa en la Central de Policía para dar detalles acerca del femicidio de Pamela Rodríguez, ocurrido en la madrugada del domingo en Calingasta.

Córdoba resaltó el trabajo realizado por los efectivos de la Comisaría 16ª y de la Comisaría 33ª de aquel departamento cordillerano, bajo la supervisión del titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez.

Explicó que Ángelo Castillo, el único detenido y principal sospechoso de haber cometido el crimen, “es muy conocedora del campo”, por lo que escapó hacia la zona montañosa donde finalmente fue detenido.

González, por su parte, señaló que para asesinar a Pamela Rodríguez el acusado utilizó un arma blanca, pero que todavía la policía no encuentra. “No se ha podido encontrar el arma homicida. Se trata de un cuchillo pequeño, no tenemos las características porque todavía no está secuestrado”, agregó.

Castillo, de 21 años, no tenía antecedentes penales ni contravencionales, explicaron las fuentes policiales. “Mantenían una relación violenta. Hay un expediente iniciado en el Juzgado de Paz de Calingasta por hechos de violencia, pero no había restricción perimetral. En realidad la restricción no se podía dar porque vivían en casas colindantes”, señaló González.

Ángelo Castillo permanece detenido en la Central de Policía a la espera de que continúe la investigación. Desde el Juzgado interviniente ya ordenaron el secuestro de ropa manchada con sangre y teléfonos como parte de la prueba contra el principal sospechoso del femicidio, señalaron desde la policía.