Tras la inspección de este miércoles de todos los entes encargados de la revisión del autódromo El Zonda – Eduardo Copello se resolvió que por seguridad y servicios para el potencial público que iba a asistir al mítico escenario sanjuanino, no podrá ser utilizado pese a las obras que se estaban realizando para llegar en condiciones al 9, 10, y 11 de septiembre cuando el TC2000 volverá a la provincia. La resolución inmediata fue mantener la 9º fecha, pero trasladarla al Circuito San Juan Villicum.

De esta manera se truncó lo que iba a significar el regreso a la competencia de El Zonda luego de tres años sin carreras de peso nacional, con pilotos experimentados y autos súper preparados. De igual manera, las obras continuarán y quedó confirmado que para el primer semestre del 2023 el TC2000 correrá en El Zonda.

Publicidad

La medida tomada entre la CDA (Comisión Deportiva Automovilística del ACA/Automóvil Club Argentino), Tango Agencia, la Asociación Sanjuanina de Volantes y la Secretaría de Estado de Deportes de San Juan termina siendo la más acertada por una cuestión de costos. Ya que las obras que se estaban haciendo para correr dentro de una semana y media consistían solo en dejarlo medianamente en condiciones, pero una vez que la competencia pasara, muchas de estas obras iban a tener que demolerse para hacerse las que realmente el mítico ocho sanjuanino necesita para que perduren en el tiempo según las exigencias para cuidado de autos, pilotos, y público en general.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En otras palabras era hacer una enorme inversión para luego tener que tirar esas obras y hacer otras. Porque lo que se busca es que cumpla con todas las exigencias que requiere un evento de primer nivel en seguridad y con servicios para el público presente. Ya que tras la revisión de este miércoles entre los principales motivos de no habilitar El Zonda se destacaron algunos sectores de banquina y vías de escape que tienen alta peligrosidad en carrera.

Los objetivos son claros, no apresurarse para no generar un doble inversión y así cumplir con los nuevos estándares de seguridad necesarios, para que las categorías arriben al autódromo El Zonda - Eduardo Copello durante la temporada 2023 que no serán solo el TC2000, TC2000 Series, Fórmula Nacional y Fiat Competizione, sino también para que el Top Race TRV6, Top Race Series y Top Race Junior giren en El Zonda durante el año que viene.

Entradas

Tras el cambio de escenario, la venta de entradas comenzará el próximo lunes 5 de septiembre en forma online a través del sitio www.autoentrada.com a un valor promocional de $300 para las tribunas Premium, Panorámica, fin de recta y sector de acampe. Mientras que el ingreso al sector de Tribunas de boxes tendrá un valor de $1.500.