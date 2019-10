No hubo quórum para tratar la aplicación de las fotomultas en Capital

Tras el revuelo que se armó por el proyecto que envió el Ejecutivo de la Municipalidad de la Capital, al Concejo Deliberante, para aplicar el sistema de fotomultas en el departamento, al final no hubo quórum y los concejales no sesionaron. No se sabe cuando se podría tratar y si se tratará.

La polémica surgió al salir a la luz el convenio firmado entre la gestión del intendente Franco Aranda y una entidad privada para implementar la fotomulta en el municipio de Capital. Establece que más de la mitad de lo que se recaude por infracciones irá para la concesionaria del servicio y el Concejo Deliberante tiene previsto tratarlo hoy.

Además de ser un sistema que cuenta con reparos legales, desde la oposición salieron con los tapones de punta. El concejal electo Mariano Dominguez, de Actuar, aseguró que es un despropósito que el jefe comunal comprometa el futuro presupuesto días antes de dejar el cargo y cuando es muy posible que ni siquiera llegue a poner en marcha el nuevo mecanismo.