No, la pandemia del coronavirus no ha terminado y sí es importante la vacunación

Circulan en Facebook posteos que señalan que un ex vicepresidente de la empresa farmacéutica Pfizer “asegura que la pandemia ha terminado”, y que “no hay absolutamente ninguna necesidad de vacunas para extinguir la pandemia”.

Las afirmaciones son falsas: según datos de la Universidad Johns Hopkins y del sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford, los casos de coronavirus aumentaron en los últimos meses, principalmente en Europa y Estados Unidos. Además, organismos internacionales recomiendan el uso de vacunas aún incluso en “enfermedades que se han vuelto raras”, puesto que sin ellas “pueden reaparecer rápidamente”.

Los posteos fueron compartidos en más de mil ocasiones en Facebook (ver acá, acá y acá) y afirman: “Exvicepresidente de Pfizer asegura que la pandemia ha terminado e insta a no usar la vacuna”.

Los mensajes remiten a un artículo del sitio Bibliatodo Noticias, que a su vez cita una publicación del ex vicepresidente de Pfizer, Mike Yeadon, en la web Lockdown Sceptics, en el que acusa al Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés) del Reino Unido de equivocar su diagnóstico sobre el avance del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en ese país.

Estos posteos cobraron relevancia en los últimos días, luego de que la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer en conjunto con la empresa BioNTech recibió la aprobación del Reino Unido para su uso en ese país. En la Argentina, en tanto, la compañía solicitó a la ANMAT la autorización para su distribución en el país.

No obstante, Yeadon no trabaja en Pfizer desde 2011, según consignó él mismo en su perfil de la red social Linkedin.

Aumento de casos en el mundo

Yeadon afirmó que “la pandemia ha terminado de manera efectiva y puede ser manejada fácilmente por un sistema de salud nacional que funcione correctamente”.

Sin embargo, los datos recabados por el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford y las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins muestran que al momento de la publicación del artículo de Yeadon los casos se encontraban en aumento en Europa y Estados Unidos. La misma situación se dio en el Reino Unido -donde el científico centró su análisis-, que confirmó un incremento de los contagios y las muertes a partir del mes de septiembre último, según la información de la Universidad de Oxford.

De acuerdo con los datos de la Universidad de Johns Hopkins, hasta el momento hubo en el mundo 64,6 millones de personas contagiadas por COVID-19 y casi 1,5 millones de fallecidos por la enfermedad.

Las vacunas son necesarias

A partir de la primera afirmación falsa, el científico inglés sostuvo: “No hay absolutamente ninguna necesidad de vacunas para extinguir la pandemia. Nunca había oído hablar de esas tonterías sobre las vacunas. No vacunás a personas que no están en riesgo de contraer una enfermedad”.

Estas declaraciones también son falsas: numerosos organismos internacionales recomiendan el uso de las vacunas para lograr una inmunización efectiva, incluso contra enfermedades que ya no circulan con tanta fuerza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que las vacunas son el método “más seguro y eficaz” para prevenir enfermedades, incluso aquellas que ya no circulan masivamente. “Si no mantenemos tasas de inmunización óptimas, las enfermedades prevenibles mediante vacunación volverán”, advirtió.

En el mismo sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aseguró que “si algunos deciden no vacunarse o no vacunar a sus niños, algunas enfermedades que ahora son raras o inexistentes pueden resurgir”.

Finalmente, el Departamento de Salud de los Estados Unidos indicó: “Mientras las enfermedades estén circulando, las personas seguirán enfermándose. Es por ello que la vacunación es tan importante”.