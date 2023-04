¿No se conforma? Las frases de Martín Demichelis tras la goleada de River

Luego del triunfo tras un 3-0 de River Plate ante Huracán, Martín Demichelis demostró su parecer. Es necesario resaltar que el encuentro se llevó a cabo este domingo 9 de abril en Parque Patricios, por la décima jornada del certamen doméstico. El “Millonario” sigue apostando firme a la Liga Profesional, demostrando una vez más su superioridad a lo largo del choque. Incluso, resaltaron los suplentes, Salomón Rondón, autor de dos goles, y Esequiel Barco, con el tercero de la noche.

Por esto, durante la conferencia de prensa, Martín Demichelis hizo notar su alegría ante los resultados: "Hicimos un gran partido dentro de lo que pretendo: ser dominantes, hostigar al rival, acomodarnos a los momentos difíciles en los que el rival se pone a jugar. No fue el partido perfecto, hay cosas por mejorar revisando y pulir, pero hicimos un grandísimo partido contra un gran rival".

"Agradezco que el plantel sea como es: me pongo a cambiar porque hay cantidad de jugadores que los veo entrenar y me dan ganas de ponerlos. No es que veo al rival para cambiar: veo a los míos y dependiendo del rival busco por dónde ir y me convenzo para hacerle daño. Por ejemplo, estaba convencido de que Hezze y Fattori se iban a tentar a saltarle a Nacho (Fernández), a Rodrigo (Aliendro), y que íbamos a encontrar a Esequiel, y los goles fueron así. Esequiel es uno de los jugadores que más rápido alcanzan velocidad en pocos metros", explicó.

La mirada de Martín Demichelis

En cuanto a los comentarios, “Micho”, aseguró: "Respeto las críticas, pero hay que ser cauteloso con los jugadores de jerarquía, porque no se compra ni se gana de un día para el otro. Salomón se fue joven de Sudamérica a hacer carrera en Europa. Hay que tener paciencia. Se fue a los 17 años y recién ahora va poniéndose a punto con un montón de cosas, incluso desde lo cultural".

Después, Martín Demichelis agregó para finalizar: "Hasta le costó recibir el DNI, encontrar casa, encontrar un auto, colegio… Esta semana fue impresionante lo que se entrenó. Para mí, tenía que jugar. Me hubiese gustado que también jugara Miguel (Borja), lo pensé, y que Lucas entrara en los últimos 30 minutos con su intensidad. Pero bueno, me decidí por Salomón y Lucas y me alegro mucho por él. Él, Lucas y Miguel nos pueden dar muchísimo".