Mauricio Dayub se presenta en el Teatro Sarmiento el próximo sábado 4 de mayo a las 20.30 hs con su obra “El Equilibrista”. Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com y tienen un valor a partir de los $15.000 (más gastos operativos).

DIARIO HUARPE conversó con Dayub para conocer sobre el espectáculo, su desarrollo como actor del interior y el éxito que tiene en las giras, los misterios del teatro y su paso por TV y las cosas que se pierden en el camino.

Visita de lujo a San Juan

“El Equilibrista”, según Dayub, es “un espectáculo que ha recorrido casi toda la Argentina, que ganó los máximos galardones, el Ace de Oro en Buenos Aires, la Estrella Mar de Oro en Mar del Plata y el Konex de Platino como mejor unipersonal de la década. Un espectáculo muy divertido, y al mismo tiempo fuertemente conmovedor. Fue aplaudido en Madrid, en Israel, en Miami, en Uruguay y en Caracas, mientras te lo digo no puedo creer que todo esto me haya pasado”, comentó.

Respecto al contenido de “El Equilibrista”, contó: “El corazón del espectáculo es un secreto que se me reveló en un viaje, sobre una verdad que mi familia desconocía acerca de mi mamá, mi abuela y mi abuelo”.

"El teatro que a mí me gusta hacer es diametralmente opuesto a las ficciones que emiten las plataformas. Yo trato de hacer un teatro que no se olvide, que llegue al corazón, que le permita al espectador imaginarse a sí mismo. El teatro que a mí me gusta requiere otra disposición del espectador. Es un teatro al que se llega buscando un entretenimiento, pero también para encontrar respuestas a algunas preguntas esenciales de la vida“, explicó sobre el desarrollo actoral y el éxito que tiene la propuesta frente a cientos de series de steaming.

“Eso que imaginamos como espectadores es sagrado, salimos del teatro habiendo sentido algo personal que nos queda para siempre”, cerró.

La novela de las nueve

Por último, Dayub tuvo un paso importante por ficciones argentinas, en un contexto de cierres de productoras y la desarticulación del Incaa, esto fue lo que comentó frente a la actualidad del medio.

“Se perdió la relación del público con los actores. Se perdió algo que también pasa con la música, si pensás lo mucho que nos hacía sentir esperar que saliera un nuevo disco, ir a comprarlo, leer las letras de las canciones, mirar la gráfica de la tapa y la contratapa, y escuchar una y otra vez cada canción. Era inagotable un disco. Ahora son tantas las canciones que se pueden escuchar al mismo tiempo que no sabemos ni quién las toca, apenas quién es el cantante sabemos, con suerte. La TV llegaba cada día con el nuevo capítulo, a la misma hora, y en esa espera nuestra imaginación generaba momentos, relaciones, ilusiones. La vida lograba inspirarnos un poco más que ahora. Ahora son todos deseos que se sacian, apretando play y se terminan, y tenemos otro y se termina y vamos por otro más, sin calma. Se ganó en la calidad de las ficciones, pero si a la ficción la vemos en el teléfono no notamos esa mejora. Se ganó en repercusión mundial también, pero yo prefiero las propuestas que le lleguen a menos cantidad de personas, pero que les llegue más profundo a cada una. A mí me gusta el arte que nos transforma, el que nos puede ayudar a vivir mejor”, concluyó.