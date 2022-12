¿No sigue? Chiqui Tapia habló del futuro de Scaloni en la Selección Argentina

Hace pocas horas, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, dio detalles del DT de la Selección Argentina. La continuidad de Lionel Scaloni en el plantel argentino es algo que genera dudas en los aficionados. Por eso, el mandatario hizo foco en lo que puede suceder próximamente, con la partida o no del estratega de Pujato. De esa forma, sus palabras se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

"Desde que fuimos a la Universidad de Qatar, en donde nos han tratado muy bien, sentimos que íbamos a ganar el Mundial. Para Argentina el mata mata comenzó antes, con México, porque no tuvimos un buen debut con Arabia Saudita. A medida que cada selección va pasando de fases, se tiene que ir comunicando con la chartera (los vuelos privados de la delegación) por si se pierde y hay que volver, pero nosotros nunca llamamos a Aerolíneas Argentinas, porque sabíamos que íbamos a volver después del 18 de diciembre", destacó Tapia.

Luego, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino indicó: "Sabíamos que íbamos a ser campeones del mundo. No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el DT de la Selección Argentina. Los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo".

Lionel Scaloni, el estratega de la Selección Argentina

Sobre la proyección del seleccionado argentino y la elección del DT, Chiqui Tapia aseveró que "el 99% por ciento no estaba de acuerdo con la designación de Scaloni. No se animaron a decirme que estaba loco pero el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Tres títulos en un año y ocho meses. El fútbol ha demostrado que podemos ser felices, creer en alguien y hacer las cosas mejor, todos juntos".

"Siempre de lo malo se aprende algo bueno. El ‘Gringo’ era parte del cuerpo técnico de (Jorge) Sampaoli y pude ver cómo trabajaba y la influencia que tenía en los jugadores. Cuando Sampaoli se fue, teníamos una fecha FIFA que cumplir y le pedí que dirija. En esos partidos, sin dudas, me terminé de convencer que era el candidato. Él había entendido que la Selección necesitaba un recambio generacional y lo encaró. Además, conformó un cuerpo técnico muy capaz, compuesto por personas con un gran sentido de pertenencia con la Selección Argentina", cerró Claudio.