No vio un desvío y por esquivarlo impactó contra un poste de alumbrado

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana de este domingo en avenida Benavídez, unos 300 metros antes del dique Partidor San Emiliano.

El hombre identificado como Luis Castro de 74 años viajaba solo en su Ford Falcon dominio SFP 761 con dirección a Marquesado cuando se encontró con una barrera atravesando la Benavídez y el desvío hacia la avenida Costanera Presidente Perón.

Esta señalización vial no fue advertida a tiempo por el desprevenido conductor, quien no pudo frenar a tiempo y no logró controlar su rodado al intentar evitar el impacto contra las defensas sobre la calle.

Fue así que la maniobra para evitar el choque lo llevaron impactar de frente contra el poste metálico de una columna de alumbrado público que está en una de las esquinas del triángulo que conforma la rotonda en la que confluyen calle Galíndez desde el oeste, Benavídez desde el este y avenida costanera desde el noreste.

Intervino en el hecho personal de Comisaría 30ª al mando del Comisario Fabio Fernández, quienes motorizaron las acciones para controlar el tránsito en la zona hasta que la grúa del seguro del conductor del auto, lo retire del lugar.

Por no haber terceros involucrados en el siniestro los uniformados invitaron al conductor del auto a presentar toda la documentación del vehículo y seguro en la Comisaría 30ª. Pasadas las 11 de la mañana el auto fue retirado del lugar.