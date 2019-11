Norah Jones actuará el 16 de diciembre en el Movistar Arena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantante estadounidense Norah Jones actuará el próximo 16 de diciembre en el estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo, donde presentará su último trabajo "Begin Again", en lo que será su cuarta visita al país.



La artista también actuará en Colombia, Perú y Chile en el marco de la gira presentación de su nuevo disco, que compila singles publicados en los dos últimos años. El disco cuenta con colaboraciones y nuevos sonidos como experimentos electrónicos, junto a clásicas baladas folk acústicas y canciones soul.



La última incursión de Jones en nuestro país había sido en 2012, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio Luna Park.



Hija del músico indio Ravi Shankar, el profesor de sitar del ex beatle George Harrison, con quien prácticamente no tuvo relación, Jones llamó la atención del mundillo musical a partir de su primer disco "Come away with me", de 2002.



Con "Come Away With Me", Jones ganó ocho Premios Grammy y desde entonces vendió más de 50 millones de álbumes alrededor del mundo y se ha convertido en nueve veces ganadora del Grammy.



Lanzó una serie de discos críticamente aclamados y comercialmente exitosos: "Feels Like Home" (2004), "Not Too Late" (2007), "The Fall" (2009), "Little Broken Hearts" (2012) y "Day Breaks" (2016). "Little Broken Hearts", producida por Danger Mouse, fue un paso fascinante en la evolución artística de una de las cantautoras más consistentes e intrigantes.