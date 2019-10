Nueva Zelanda goleó a Irlanda y jugará en semifinales con Inglaterra

El seleccionado de Nueva Zelanda, actual bicampeón mundial, goleó hoy a Irlanda por 46 a 14 (primer tiempo 22 a 0) y se clasificó semifinalista de la IX Copa del Mundo de Rugby que se desarrolla en jap{on y ahora tendr{a como adversario a Inglaterra.



El partido se celebró en el Tokyo Stadium de la capital nipona y Nueva Zelanda e Inglaterra jugarán el próximo sábado en el International Stadium Yokohama, desde las 5 de Argentina.



Lo tantos de los tricampeones del mundo fueron coseguidos con tries de Aaron Smith (2), Beauden Barrett, Codie Taylor, George Bridge, Jordie Barrett y Matt Todd, con cuatro conversiones y un penal de Richie Mo'unga.



Para Irlanda los puntos se sumaron con un try penal, un try de Robbie Henshaw y una conversión de Joey Carbery.



Fue todo muy fácil para los All Blacks quienes superaron a los británicos en todos los aspectos del juego, en velocidad, presión, aptitudes que ya a los 20 minutos de juego colocó a los oceánicos 17 a 0. En ningún tramo del desarollo el partido fue emotivo, el triunfo de los campeones siempre fue claro.



Irlanda, que llegó a ser número uno del escalafón de la World Rugby, al perder ante Japón en el Grupo A por 19-12, le tocó jugar ante los All Blacks y en el nivel actual poco pudo hacer.



Ambos equipos se enfrentaron 32 veces: 29 ganaron los All Blacks, dos Irlanda (en 2016 por 40-29 y 2018 por 16-9) y hubo un empate.



Los cuartos de final continúan mañana con los cotejos: Gales-Francia (a las 4.15) y Japón-Sudáfrica (a las 7.15), los ganadores jugarán el domingo 27 del actual la otra semifinal también en Yokohama.