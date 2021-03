Nueve de Julio cerró la fecha con victoria ante San Martín

En la tarde gris de este lunes se cerró la segunda fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol, con la victoria de 9 de Julio sobre San Martín por 2-1 en el Este de la provincia.

El equipo de Carlos Cuenca venía de caer derrotado en la fecha inicial ante Carpintería en el sur de la provincia, pero en la jornada de hoy, en su debut como local terminó venciendo en un partido ajustado al Verdinegro.

El primer gol del partido lo marcó el experimentado delantero Martín Alaníz a los 13 minutos de la primera parte. Posteriormente fue Brian Nellen quién anotó el empate para el equipo de Mauricio Fernández.

Mientras quién en la última etapa, Franco Leyes marcó el gol de la victoria para el equipo nuevejulino, que de esta manera logra sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

El Torneo de Invierno cuenta con tres equipos que pudieron ganar los dos primeros partidos jugados, ellos son Colón, San Lorenzo de Ullúm y Carpintería, todos ellos son líderes con 6 puntos.

La tercera fecha será programada este lunes por la noche y tendrá los siguientes partidos: Peñarol vs 9 de Julio, San Martín vs Atenas, Carpintería vs Marquesado, Desamparados vs Rivadavia, Trinidad vs Unión, Del Bono vs San Lorenzo, Villa Obrera vs Juventud Unida, Aberastain vs Colón y Alianza vs Árbol Verde.