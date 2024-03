Nuevo escándalo en la Fórmula 1: Max Verstappen podría pasar a otra escudería

Max Verstappen irrumpió una vez más en la escena de la Fórmula 1 con un dominio absoluto en la apertura de la nueva temporada. Montando su Red Bull marcado con el número 1, el talentoso piloto neerlandés conquistó de principio a fin el Gran Premio de Baréin, consolidándose como el indiscutible favorito para revalidar su título y asegurar su cuarta corona en la máxima categoría del automovilismo mundial.

A pesar de su impresionante victoria, con más de 22 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, Checo Pérez, quien ocupó el segundo lugar, el nombre del actual campeón mundial, Max Verstappen, está en boca de todos debido a los rumores que apuntan a su posible partida de la escudería que ha dominado la F1 en los últimos años. La controversia ha envuelto al equipo energético tras las acusaciones de "conducta inapropiada" contra Christian Horner, su director, luego de que una empleada lo denunciara por supuestos "mensajes sexuales" enviados por chat, según informaciones del medio “De Telegraaf” a principios de febrero.

Ante este escenario, el padre de Verstappen, Jos Verstappen, ex piloto de F1, estaría contemplando el futuro de su hijo y una eventual transición. Según reportes del diario británico “The Telegraph”, Jos fue visto en varias ocasiones durante el fin de semana en Bahréin junto a Toto Wolff, el director del equipo Mercedes. Aunque no se han confirmado detalles específicos, se especula que compartieron alojamiento en el mismo hotel (The Four Seasons), lo que ha avivado las especulaciones sobre posibles negociaciones.

¿Qué sucederá con Max Verstappen?

Jos Verstappen expresó su preocupación por la situación dentro del equipo, durante una entrevista con el Daily Mail Sport el fin de semana en Baréin. “Aquí hay tensión mientras permanece en su posición. El equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir como está. Explotará. Está jugando a ser la víctima, cuando es él quien causa los problemas”, reconoció el excorredor de 51 años de edad.

Ante la posibilidad de un cambio de equipo para Max Verstappen, Toto Wolff fue cuestionado sobre si Mercedes estaría interesado en ficharlo tras la partida de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025. Ante esto, el hombre antes mencionado detalló: “Creo que el conductor siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente. Por el momento, el Red Bull es el coche más rápido, así que, en mi opinión, esa siempre será la prioridad. Max está en una liga diferente, en una galaxia diferente. Tenemos que reconocer su nivel de desempeño. La actuación fue extraordinaria”.