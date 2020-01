Nuevos enfrentamientos en Chile al tres meses del estallido social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Plaza Baquedano, en el centro de Santiago de Chile, amaneció hoy con los signos de los enfretamientos entre manifestantes y Carabineros que se registraron anoche, al cumplirse tres meses del estallido social que ha puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.



Miles de personas volvieron ayer a copar el centro de Santiago en una jornada que terminó con duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que pugnaron por ocupar la Plaza Italia, hoy rebautizada como Baquedano.



"A pesar de que es verano, seguimos en las calles. El Gobierno solo saca leyes para reprimirnos y no se encarga de cambiar el sistema (económico) que es lo que pedimos. Esto no va a parar", dijo a la agencia Efe Pedro Ramírez, de 17 años, que lleva manifestándose desde que comenzó el estallido el pasado octubre.



Como consecuencia de las protestas, que han ido mermando en frecuencia pero que nunca cesaron, el gobierno retrotrajo los aumentos de transportes que encendieron la mecha del conflicto e inició un proceso de reforma constitucional, pero no ha conseguido calmar los ánimos en la sociedad.



Las protestas no se circunscriben al ámbito de Santiago, sino que se replican en diversas ciudades de Chile, como Valparaíso donde ayer también hubo enfrentamientos.



Uno de los elementos que mantienen encendida la protestas en la ferocidad desplegada por las fuerzas de seguridad en la represión. Hay cientos de denuncias de torturas y hasta de violaciones, que han sido condenadas por organismos defensores de los derechos humanos, tanto chilenos como internacionales, y justificados o consentidos por el gobierno de Piñera, que sumó el respaldo del titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile cifró en 3.649 las personas heridas durante las protestas, desde el 17 de octubre a la fecha, según un despacho la agencia DPA.



Además, según el informe hecho público en la red social Twitter, que abarca desde el inicio de las movilizaciones hasta el miércoles de esta semana, 405 personas han sufrido heridas en los ojos.



En concreto, 372 han presentado lesión o trauma en los ojos, mientras que 33 han experimentado el estallido o pérdida del órgano.



Por otra parte, las personas heridas por disparos ascienden a 2.063. De estas, 1.624 fueron alcanzadas por disparos con perdigones; 188, por balines; 51, por balas; y 200 por disparos con material no identificado.



Las personas heridas por bombas lacrimógenas son 253.



Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas.