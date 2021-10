"Nunca tenés plata para hacerle un poquito de comida a mi hijo", le dijo a su expareja y el hombre la amenazó con un cuchillo

Un lamentable episodio que involucró a un niño de ocho años a un cuchillo tuvo su condena finalmente este miércoles en el Sistema Acusatorio Penal. Luego de amenazar a su expareja con un arma blanca y delante del hijo de ambos, un hombre identificado como V.M. (el nombre del sujeto permanecerá oculto para resguardar la identidad de la víctima) fue condenado a un año de prisión condicional y otras reglas que deberá cumplir si no quiere volver al banquillo de acusados.

Todo ocurrió cuando V.M. llegó hasta la casa que compartía con la mujer y su pequeño de ocho años. Fuentes judiciales no informaron si el hombre en cuestión vivía en el hogar. Lo comprobado es que se produjo un dialogo que luego fue subiendo de tono y derivo en una discusión por dinero.

Fue entonces cuando, enojada, su expareja le espetó: “Nunca tenés plata para hacerle un poquito de comida para mi hijo”. Enojado por el reclamo, V.M. se tomó un cuchillo que se encontraba sobre la mesa y se abalanzó sobre la mujer, aparentemente, con intenciones de amedrentarla. Una vez la tuvo cerca, le dijo “Te voy a matar, porque me tenés cansado que me estés pidiendo plata”.

Asustado por la imagen de su padre sobre su madre con un cuchillo, el menor e hijo de ambos comenzó a llorar desconsoladamente y a los gritos. Esto despertó la alerta del hermano de la mujer, que se encontraba en el hogar. Por esta razón, fue a ver que sucedía y se encontró con el mismo cuadro.

Pero V.M., al ver la presencia del hombre, arrojó el cuchillo sobre la mesa, de done lo había tomado, y huyó del lugar. Pero la mujer fue a hacer la denuncia y desde la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) libraron la detención del hombre. Tras las audiencias y presentación de pruebas, fue finalmente condenado a un año de prisión condicional (no irá a la cárcel) por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma y deberá cumplir reglas de conducta si no quiere agravar su pena o incluso ir al penal. Además, ahora tiene prohibido acercarse a la mujer y su hijo.