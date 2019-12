O colombiano Mancilla, primeiro reforço para o clube Gimnasia do Maradona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O cabeça de área central colombiano Harrison Mancilla, de 28 anos, assinou hoje o contrato por 18 meses e se transformará no primeiro reforço para Gimnasia e Esgrima La Plata, o time comandado pelo Diretor Técnico Diego Maradona, para a temporada 2020 e por um lapso de 18 meses na Superliga do futebol argentino.







O colombiano, o qual se incorpora em 2020 ao time "tripero", foi comandado por Sebastián Méndez -ajudante do Maradona- no Cúcuta da Colômbia, onde combinou sua retirada nas últimas horas, por 50% de uma futura venda.







O cabeça de área central vem de jogar para os "Rojinegros" durante a última temporada da Primeira Divisão da Colômbia, onde esteve em 41 das 46 partidas da sua equipe. Mancilla se incorpora ao "Lobo" em 2 de janeiro, data na qual iniciará os trabalhos de pré-temporada.







No entanto, sobre as negociações no mercado de transferências para reforçar o time, foi conhecido que Maradona pediu pelo menos cinco reforços: um goleiro, um zagueiro central, um meio-campista e dois atacantes.