O Presidente salienta a decisão de aumentar as bolsas para cientistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández destacou hoje a importância de "voltar a revalorizar o trabalho de nossos e nossas cientistas", logo depois do anúncio do governo referido ao aumento das bolsas do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Conicet) e da Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica.



"Voltar a revalorizar o trabalho de nossos e nossas cientistas foi uno dos nossos compromissos de campanha", escreveu o mandatário na rede social Twitter. Por esse motivo, as autoridades decidiram "aumentar as bolsas de doutorados e pós-doutorados outorgadas pelo Conicet, que são uma aposta ao futuro e ao desenvolvimento do país", acrescentou o Presidente.



O governo nacional anunciou ontem que as bolsas do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Conicet) e da Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica para os que realizam pesquisas doutorais serão aumentadas de 29.817 para 45.430 pesos; e as pós-doutorais, passam de 36.752 para 54.833 pesos, em junho próximo.



"As e os pesquisadores já não estarão mais abaixo da linha da pobreza, é um estipêndio que lhes permitirá viver", destacou no referido encontro a presidenta do Conicet, Ana Franchi em entrevista coletiva realizada na Casa de Governo, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero; e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Roberto Salvarezza.