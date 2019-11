Obra social de las Fuerzas Armadas desmintió denuncia del hermano de Luis Juez

Hace 2 horas

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) negó haber recibido una denuncia ante la justicia federal del coronel retirado Gabriel Juez, hermano del ex embajador y diputado nacional electo Luis Juez, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.



La denuncia del jefe de la Delegación Provincial de IOSFA, según consignó el diario La Nación, fue presentada en abril de este año ante el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, pero aún no se promovió acción penal.



En su denuncia, Juez afirmó la existencia de gastos "millonarios" en la delegación Córdoba de la entidad, a través del alquiler de oficinas, además de una demora en el pago de prestaciones ya auditadas por un monto cercano a los de $30 millones.



Sin embargo, el instituto afirmó en un comunicado difundido anoche "no haber sido notificados de denuncia alguna", y que es falso que Juez haya renunciado, sino que "fue desafectado de sus funciones y puesto a disposición del Ejército Argentino".



"Desconocemos los motivos por los que se ha iniciado este verdadero raid mediático", afirmó el titular de la entidad, Pedro Barrios, a través del comunicado en el que aseguró que la entidad está "a disposición de la Justicia para aportar las pruebas que se consideren necesarias".



"Reiteramos nuestro compromiso para hacer de IOSFA una obra social moderna y eficiente, enfocada en sus afiliados", dijo Barrios.