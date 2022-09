Sanatorios y clínicas sanjuaninas aseguran que necesitan una actualización del 40% en los cobros por prestaciones recibidas de la Obra Social Provincia (OSP) para poder afrontar sus costos. La Asociación Sarmiento asegura que las entidades médicas enfrentan un proceso de desfinanciamiento por la situación.

En este sentido, Ricardo Ruvisnky, presidente del organismo, manifestó a DIARIO HUARPE que el gasto en insumos ha crecido mucho en los últimos meses, lo que afecta el financiamiento de las diferentes clínicas y sanatorios de San Juan. “Hoy los sanatorios dicen que están en un 40% por debajo de lo que tendría que cobrar”, dijo el dirigente.

Publicidad

Ruvinsky aclaró que ese porcentaje se debe negociar con la OSP y que podría otorgarse en cuotas o en un valor un poco inferior, aunque cercano. "Hay que sentarse a negociar montos", indicó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El profesional de la salud manifestó que ya han presentado ante la Obra Social Provincia estudios de costos, inflación, sueldos y otros tipos de argumentos para mostrar los valores que son necesarios actualizar.

Frente este escenario, muchos médicos e instituciones están cobrando a los pacientes un plus por cada consulta o tratamiento, algo que está prohibido por convenio. Por eso, la Asociación Sarmiento emitió un comunicado en conjunto con el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas y Sanatorios para recordar que no está permitido el recibo de importes extras a los afiliados. “La situación no justifica el cobro de la diferencia porque el acuerdo está hecho para respetarlo”, expresó Ruvinsky

Contó que le han solicitado a la obra social una reunión para negociar y modificar los precios. “Queremos sentarnos a negociar y actualizar los valores, porque se modifican, pero por debajo de lo solicitado”, afirmó el experto.

Publicidad

Desde la Asociación Sarmiento y otras entidades de la salud reclaman una modificación para sobrellevar el aumento constante de los precios en la economía nacional. “Los valores que hay dicta mucho de dar satisfacciones a los requerimientos, sobre todo en los sanatorios y clínicas que tiene una desfinanciación importante”, finalizó.