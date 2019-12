Odebrecht ratificó que hizo aportes irregulares a la campaña de Keiko Fujimori, según el fiscal

Un ex ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht ratificó que esa empresa aportó de manera irregular un millón de dólares para la campaña electoral de la líder opositora peruana Keiko Fujimori en 2011, afirmó hoy el fiscal anticorrupción de Perú Rafael Vela.



El ex director de Odebrecht en Perú Jorge Barata “ha terminado reafirmándose en todos los conceptos que ha detallado en su declaración anterior”, dijo Vela a periodistas en Curitiba, sur de Brasil, tras una audiencia relacionada con los sobornos pagados por esa compañía.



Sin dar mayores detalles, el fiscal aseguró que Barata confirmó la entrega de un millón de dólares para financiar la campaña de Fujimori, que perdió en segunda vuelta las elecciones de 2011 ante el nacionalista Ollanta Humala.



Vela agregó que Barata llegó a describir con pormenores la residencia del barrio limeño San Isidro en la que dijo que entregó los primeros 500.000 dólares, según la agencia de noticias EFE.



En cambio, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, sostuvo que Barata “ha sido reiterativo en decir que ella (Fujimori) ni le pidió dinero, ni le solicitó dinero, ni le agradeció; que (ella) siempre ha sido la excepción dentro de todo, distante, fría”.



Fujimori fue excarcelada a fines del mes pasado, tras cumplir 13 de los 36 meses de prisión preventiva que se le habían impuesto por considerar que podía obstaculizar la investigación judicial que se le sigue para saber si cometió asociación ilícita y lavado de activos en relación con esas contribuciones de Odebrecht.



Hace tres semanas, al menos seis empresarios o ejecutivos de empresas peruanas admitieron que realizaron aportes, que tampoco habían sido registradas, para la campaña de Fujimori en 2011.



La dirigente respondió a través de Facebook que “la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso” que había asumido y “respetado hasta las últimas consecuencias”.



Fujimori lidera el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP), que recoge el legado ideológico de su padre, Alberto Fujimori, presidente de Perú en 1990-2000 y actualmente preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.



También los ex presidentes Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo -este último, en proceso de extradición desde Estados Unidos- están siendo investigados por contribuciones irregulares de Odebrecht.