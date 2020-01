Oficialismo y oposición coincidieron en que proyecto permite renegociar deuda en mejores condiciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diputados del oficialismo y de la oposición destacaron hoy la importancia de la sanción de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa, aprobada por amplia mayoría en la cámara baja, y coincidieron en señalar que la iniciativa permitirá al gobierno de Alberto Fernández renegociar la deuda con los acreedores en mejores condiciones políticas para el país.



El proyecto fue aprobado anoche por 224 votos a favor, dos en contra y una abstención, con una amplia mayoría de votos producto del consenso alcanzado con las principales bancadas opositoras, principalmente del interbloque de Juntos por el Cambio, que apoyó la iniciativa a cambio de la creación de una mesa de trabajo para abordar el endeudamiento de las provincias.



Con esta iniciativa, que la semana que viene sería convertida en ley por el Senado, el Gobierno busca apuntalar las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores con miras a reprogramar los vencimientos que tiene que afrontar este año la Argentina, estimados en más de 64.000 millones de dólares.



Al ser consultado sobre la sanción del proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aseguró que con este proyecto la gestión de Alberto Fernández "está intentando desendeudar a la Argentina".



En declaraciones a radio AM 990, Heller resaltó que "todas las medidas" que se tomaron "tienen que traer alivio y apuntar a que Argentina crezca para que pueda afrontar las obligaciones que va asumir".



También, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, señaló que “con esta ley le damos un marco de reglas al Ejecutivo para poder estructurar y resolver la crisis de la deuda. Hay un compromiso de buena fe, pero tenemos prioridades: para pagar primero tenemos que crecer. Estamos trabajando en un programa económico integral y consistente”.



“Tenemos que ser responsables fiscalmente y a la vez aumentar los ingresos de los más postergados. El mensaje de ayer fue contundente: todo el arco político entendió que la crisis de deuda necesita resolverse", aseveró la diputada massista en declaraciones a Télam.



En ese sentido, la presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) afirmó a Télam que "sin dudas, la media sanción, con el respaldo de casi todos los bloques (sólo 2 votos en contra) es muy importante no sólo para el gobierno que tiene la responsabilidad de llevar adelante esta compleja negociación, sino para el país".



En tanto, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó que esa bancada hizo "un notable esfuerzo" para demostrar que es una "mucho mejor oposición" que la que el actual oficialismo fue durante la gestión de Cambiemos.



Negri sostuvo que al gobierno "no le hace falta esta ley porque está facultado por la ley de administración financiera" a renegociar la deuda y consideró que el proyecto aprobado ayer en el recinto de Diputados por amplia mayoría constituye "una cobertura política que buscaba el gobierno".



Por su parte, el diputado de la UCR Facundo Suárez Lastra (CABA) sostuvo: "Queremos que el mundo y los acreedores vean que la renegociación de la deuda cuenta con el respaldo político que necesita”.



Entre otras cuestiones, el proyecto impulsado por el Gobierno contempla otorgar el aval al Poder Ejecutivo para "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera".