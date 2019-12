Oficialismo y oposición siguen negociando para intentar consensuar la emergencia bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Legisladores bonaerenses del oficialismo y de la oposición continuaron hoy las negociaciones en busca de un acuerdo que posibilite tratar el proyecto de declaración del estado de emergencia social, económica, productiva y energética que envió el gobernador Axel Kicillof al Parlamento provincial.



Una fuente legislativa explicó a Télam que "si bien se avanzó en algunos puntos de consenso entre las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, el acuerdo final al proyecto no estaba esta noche cerrado, por lo que no se descarta que se sesione alrededor de la medianoche o mañana".



El vocero explicó que está "prácticamente acordado que la emergencia tendrá un plazo de un año y no de dos como era el proyecto original" y que además se fijaría un tiempo de duración para la prórroga del presupuesto, algo que no prevé la iniciativa que envió el gobernador.



Kicillof oficializó hoy el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Legislatura que tiene llamada para sesiones mañana y el jueves próximo.



Lo hizo mediante el Decreto 27 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, en el que señaló la necesidad de "considerar los asuntos de interés público y urgente".



Allí destacó que esas iniciativas son: declarar el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y ratificar las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, administrativa y tecnológica declaradas con anterioridad.



Kicillof remarcó en el decreto que en las sesiones extraordinarias se busca, además, elevar la terna para la designación del Tesorero General y que se preste acuerdo para la designación del presidente y de un director del Banco de la Provincia de Buenos Aires.



El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, pidió hoy a la oposición que acompañe el proyecto de declaración de emergencia porque esa herramienta "es muy necesaria y urgente para empezar a solucionar los problemas de los bonaerenses".



En declaraciones a Télam, el funcionario reconoció que el Gobierno está abierto a introducir "modificaciones y cambios" a la iniciativa parlamentaria, pero subrayó que la sanción "es necesaria y urgente para los bonaerenses".



El jefe de Gabinete precisó que ayer, durante el encuentro que los ministros del Gabinete mantuvieron con diputados y senadores de todos los bloques políticos, se les explicó a los representantes de la oposición "las razones por las cuales es muy necesaria y muy urgente esta emergencia social, económica, productiva y en materia energética".



A ese encuentro asistieron los ministros de Hacienda, Pablo López; de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta; de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea.



"El punto ahora es que por distintas razones, la oposición no se define para aprobarla. El problema es que hay una situación real de emergencia que detalló el gobernador en su asunción", continuó Bianco.



"No es una chicana. Ya presentamos los datos de por qué hay emergencia social, económica, productiva y energética y de por qué es tan necesario prorrogar las demás emergencias con las que ya venía la gobernadora mandato cumplido María Eugenia Vidal", apuntó.



El jefe de Gabinete consideró que "los bonaerenses no pueden esperar la declaración de la emergencia y nosotros necesitamos tener todas las herramientas para avanzar rápidamente en el plan de trabajo y los instrumentos que fueron anunciados".



Por otro lado, remarcó que el Poder Ejecutivo necesita del aval de la Legislatura "para comenzar a negociar seriamente con los acreedores de la gigante deuda pública que nos dejó el gobierno anterior".



Sostuvo que esa deuda "no sólo es grande por los montos, sino por los vencimientos muy rápidos que tenemos", por lo que analizó que "sería una irresponsabilidad de la oposición no acompañar".