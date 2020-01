Oficializan a Félix Crous como nuevo titular de la Oficina Anticorrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno oficializó hoy la designación de Félix Pablo Crous como nuevo nuevo titular de la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo había anticipado el presidente Alberto Fernández en una reunión entre ambos en diciembre en la Casa Rosada.



Crous, quien estuvo a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y fue removido por el ex presidente Mauricio Macri, fue designado por el decreto 44/2020, firmado por el presidente Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y publicado hoy en el Boletín Oficial.



"Agradezco la confianza del señor Presidente de la Nación al honrarme con la designación como titular de la Oficina Anticorrupción. Desde mañana seguiré trabajando, ya en la nueva tarea, con mi mayor empeño al servicio del Pueblo", dijo hoy -a través de su cuenta de Twitter- el abogado con más de 30 años en el Poder Judicial.



El 21 de diciembre último, por decreto, el Gobierno había decidido que la OA pasase a ser un "organismo desconcentralizado de la Presidencia de la Nación” y lo convirtió en un ente autárquico que no dependerá del Ejecutivo,



De esa forma se reglamentó que la Oficina Anticorrupción “goce de independencia técnica y cumpla las funciones que le competen sin recibir instrucciones” ni del Presidente de turno ni de ninguna otra autoridad superior del Ejecutivo.



Crous, quien reemplaza a Laura Alonso, que ocupó ese cargo durante la gestión de Macri- tendrá rango y jerarquía equivalente a ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia, aunque no deberá cumplir sus órdenes, de acuerdo a lo normado.