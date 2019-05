Ojeda se peleó con Maradona y regresa al país con Dieguito Fernando

Un nuevo escándalo tiñe la relación entre Diego Armando Maradona y Verónica Ojeda. Según trascendió, Ojeda, que desde febrero vive en México junto a él y su hijo de seis años, Dieguito Fernando, está regresando al país tras una pelea.

"En este momento ella está regresando al país, vivió una situación de suma violencia con Diego Maradona. Después de una pelea con Maradona, Ojeda se está tomando un avión. No me especifican exactamente qué pasó. Se está volviendo con el nene y sus padres. Me dicen 'se puso muy violenta la situación allá, se pasaron todos los límites tolerables. Va a ser la propia Verónica la que de detalles de toda esta situación'", contó el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos. Ahí mismo Débora D'Amato detalló: "La cuestión de violencia no tenía que ver con Verónica, sino con el nene. Había muchas diferencias entre ellos".

Sin embargo, Jorge Rial dio a entender que la pelea no fue por Dieguito sino porque Ojeda habría encontrado mensajes que denotaban que Diego continúa teniendo un vínculo con su ex, Rocío Oliva. "Ojeda lo encontró varias veces hablando con ella. Rocío lo puede sexualmente. Él viene mañana porque se va a operar el hombro con el Dr. Batista. Se va a instalar en Nordelta y se queda hasta el 1° de junio, porque acaba de renovar contrato con el Dorados. Todos calculan que va a haber un encuentro con Rocío, y que sigue enganchado", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN "Jujuy" Jiménez afirmó que "nos estamos conociendo" con Del Potro

Según había declarado Ojeda en abril de este año, su relación no era de pareja:"Solo estamos (juntos) por el bien de nuestro hijo. Dieguito nos necesita, pero no estamos en pareja. Solo estamos juntos como padres. Sé que suena loco, pero es así. Yo estoy toda la mañana en el cole de Diegui porque en el mismo cole tiene las terapias y en algunas tengo que participar. Estoy enfocada en mi hijo", comentó entonces.

Maradona terminó su relación con Rocío en diciembre del año pasado y a pesar de que durante estos meses estuvo alejado, estos rumores indican que volverían a intentarlo. Luego de su operación, el técnico regresará a México para firmar la renovación de su contrato con Dorados de Sinaloa.