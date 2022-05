Nevadas en San Juan, los pronósticos indican que serían menores a las normales

Las primeras nevadas del año llegaron hace unos diez días a la Cordillera de Los Andes en gran parte del territorio argentino, incluida Mendoza, pero en San Juan fueron menores. Incluso pronostican que en este 2022 las nevadas serían menores a las normales en años anteriores.

Según comentó a DIARIO HUARPE el estudiante de Meteorología, Ezequiel Simón, “las nevadas que hubo no han sido de consideración, hay muy pocos centímetros de nieve acumulada”. Ahora, se viene una entrada de aire frío desde el sur del país, pero lo que vamos a tener de nieve va a ser insignificante. “Serían nevadas aisladas de uno o dos centímetros y sólo en algunos puntos”, aclaró.

El estudiante calificó el tiempo de hace diez días como “descolocado”, ya que no era esperado. De igual manera, nevó desde Mendoza hacia el sur, pero desde San Juan hacia el norte no se registró el fenómeno climático.

Con respecto al pronóstico de nevadas para el invierno, Simón aclaró que son probabilidades. Comentó que actualmente hay una configuración de Niña, un fenómeno ecuatorial que afecta el tiempo. Debido a esta presencia, “los pronósticos indican que podría haber precipitaciones menores a las normales, con lo cual hay menos chances de que haya temporales de nieve en la cordillera”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el trimestre abril, mayo y junio hay 80% de probabilidades de que se mantengan las condiciones Niña, lo cual influirá en las nevadas.

Si bien hubo varias jornadas en las que corrió viento Zonda, esto no implica que cada vez que se presente haya nevadas. Es que todo depende del contenido de humedad de la masa de aire que provenga y también de la intensidad.

“El Zonda se produce por la intensidad de los vientos. En cambio, la nieve depende del contenido de humedad, en este caso no fue suficiente para que nevara. Por ahora venimos mal y a mediano plazo no se ven temporales a la vista”, advirtió Simón.

No obstante, se mostró esperanzado debido al panorama de sequía que hay en San Juan. “El año pasado a esta altura no había nada de nieve, esto no quiere decir que no vaya a nevar en todo el invierno, seguro va a haber varias nevadas, hay que ver si son suficientes como para apalear un poco la sequía”, cerró el estudiante de meteorología.