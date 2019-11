Oldrá: "No sé cómo pero hay que cambiar este presente"

El técnico Daniel Oldrá asumió hoy por completo la responsabilidad del mal momento futbolístico que atraviesa Godoy Cruz de Mendoza y remarcó que es necesario “cambiar este presente”, aunque también admitió no saber cómo hacerlo.



“No sé cómo pero hay que cambiar este presente. No le puedo echar la culpa a los jugadores. Me tengo que hacer cargo yo de este momento”, expresó el entrenador del 'Tomba', que hoy perdió 2-5 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.



El conjunto mendocino está cumpliendo una pésima campaña en la Superliga. Al cabo de doce fechas, el elenco 'bodeguero' está último con apenas 6 puntos, con solamente dos triunfos y diez derrotas.



“Este equipo intenta jugar bien y, por momentos, lo hace. Pero comete distracciones y las termina pagando muy caro”, analizó el DT.



“Tengo bronca porque en el juego no te superan. Se define en los pequeños detalles. Falta poco para fin de año y hay que ser lo más inteligentes posible”, finalizó Oldrá.