Olimpia Milano, con Scola, asume difícil visita al campeón Venezia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Olimpia Milano, con la presencia de Luis Scola, disputará mañana un riesgoso encuentro ante el Reyer Venezia, en una de las atracciones de la 13ra. Fecha de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket).



El partido se jugará desde las 17.00 hora local (13.00 de Argentina) en el Tallercio de la ciudad de Venecia.



El capitán del seleccionado argentino viene de protagonizar una buena tarea en la Euroliga, a pesar de la derrota del equipo italiano ante Asvel Villeurbanne, de Francia, por 89-82. El ex jugador de Toronto Raptors, Houston Rockets e Indiana Pacers, entre otras franquicias NBA, acumuló en la noche del viernes una planilla con 14 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un recupero.



Al cabo de los ocho encuentros jugados en el campeonato local, el goleador histórico de los seleccionados albicelestes reúne promedios de 9,5 tantos; 2,8 rebotes y 1,3 asistencias por partido.



Olimpia Milano ocupa la tercera posición de la tabla, con una marca 8-4



Venezia, que es el campeón vigente, no está desplegando una buena campaña, a punto tal que está décimo con un saldo 5-6. En sus filas actúan el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) y el alero bahiense Bruno Cerella (ex Pueyrredón).



Los otros partidos de mañana serán: Reggio Emilia-Trieste (con Juan Manuel Fernández); Varese-Pesaro; San Bernardo Cantú-Treviso; Pistoia-Cremona; Sassari-Fortitudo Bologna.