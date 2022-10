Romina Abraham, sanjuanina de 17 años alumna de la Normal Sarmiento, será la representante de la provincia en las olimpiadas de filosofía de Tucumán. Ella es la seleccionada en la instancia jurisdiccional en la que participaron los alumnos de las escuelas: Enrique Larreta, Normal Superior Sarmiento, Escuela de Nivel Secundario Los Berros y Colegio Monseñor José Américo Orzali.

Romina estuvo acompañada por su profesor de filosofía Eduardo Quiroga, que la incentivó y acompañó. La modalidad fue la lectura de los ensayos, debate y análisis del jurado, conformado por: la licenciada en Filosofía María Inés Altamira, los profesores en Letras Carlos Daniel Zalazar, en Filosofía Franco Consulo, en Filosofía Ana Adela Heredia, bajo la organización del Referente Provincial licenciado Luis Marcelo Berdeguer.

Romina y Eduardo conversaron con DIARIO HUARPE y explicaron cómo fue la participación, derribaron algunos mitos sobre los jóvenes y la lectura y comentaron sus expectativas sobre la instancia de Tucumán.

Encantar a los alumnos por la filosofía

Las olimpiadas son las instancias nacionales que permiten que los alumnos que estén interesados en un área vaya más allá de la currícula. Estas olimpiadas son todo los años y Eduardo se las presentó a sus alumnos.

San Juan tiene antecedentes de lograr muy buenos resultados y llegar lejos en el las competencias de filosofía. Una labor silenciosa, pero que año a año se mantiene. El profesor comenta que esto se debe a que es una materia que incentiva mucho el debate y la reflexión, por lo que termina enganchando.

Eduardo comenta que incentivar a los jóvenes a tener un juicio crítico es parte de su trabajo, pero que acompañarlos en las olimpiadas es algo que lo emociona. Además ver el potencial de los alumnos.

Respecto a la afirmación que a los jóvenes no les interesan estas materias, comentó que en realidad el interés está en otras partes. “Los chicos leen, piensan, quizás no se hace como lo hacían antes. Pero eso no quiere decir que no pase”, cerró.

Las redes y el impacto en los jóvenes

Romina trabajó con los filósofos Byung-Chul Han y Peter Sloterdijk, y lo relacionó con su propia experiencia en redes sociales. El tema que tenían era “Sujetos en la era de la tecnociencia”.

La alumna comentó “Tenía dudas si iba a pasar, no sabía si estaba a la altura”. “Pero quedé. Hasta el último momento me decían, vas a ganar, pero yo estaba absolutamente negada”.

Romina escribió su ensayo y leyó el material fuera de clase, mostrándole el trabajo y consultando con el profe Eduardo. Es decir que fue un trabajo extracurricular.

Ahora se prepara para la instancia de Tucumán. “Además de conocer, quiero conocer y leer los demás ensayos, porque si acá el nivel estuvo muy bueno no quiero imaginar lo que van a ser los finalistas. Quiero conocer todos los puntos de vistas. La verdad que no lo veo como algo que tenga que ganar, sino como una oportunidad para conocer más y aprender”.