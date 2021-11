Omega cumple 12 años: de la tristeza por la muerte del papá de Hugo, al sueño de cantar con Abel Pintos

La banda sanjuanina de cuarteto Omega, y tal vez la banda más popular de la provincia, aunque para su cantante Hugo Flores no sea así, cumple 12 años. En víspera al festejo aniversario, que tendrá lugar en la Sala del Sol, DIARIO HUARPE habló con el líder del grupo y le hizo 12 preguntas, una por cada año cumplido.

Hugo Flores habló de todo. Desde la tristeza que produjo la temprana partida de su padre, actor importante en la banda, hasta del desafío que hay por delante y el sueño de tocar con alguien del ambiente del folclore, como ejemplo, Abel Pintos.

1 - ¿Cuál fue el momento más feliz de la banda?

El momento más feliz del grupo se dio cuando logramos que nuestra música no sea solamente escuchada y bailada acá en San Juan, sino en todo el país. Cuando empezamos, tuvimos ese deseo y lo concretamos en estos 12 años.

Para Hugo Flores ese momento sucedió cuando hicieron la canción “La mejor versión de mí” junto Q’ Lokura. En Youtube, el video tuvo más de 10.000.000 de reproducciones.

2 ¿El episodio más triste de Omega?

El momento más triste lo vivimos hace poco (junio) cuando perdimos a mi viejo. En el grupo hay cuatro hermanos. Vivimos un inmenso dolor cuando mi papá murió.

A Daniel Flores, padre de Hugo, le descubrieron un tumor cerebral este año. El hombre era el encargado de toda la parte técnica de Omega. Y como contó Hugo fuera de la entrevista, era el primero en ponerse a trabajar en cada show y el último en terminar.

Hugo y Daniel. El papá del cantante de Omega tenía 56 años cuando falleció. Foto redes sociales.

3 - ¿La canción o el disco más importante de estos 12 años?

El disco más importante fue sin lugar a dudas el primero que grabamos (De primera), obviamente tiene un plus por ser el primero y porque lo grabamos en un estudio profesional. En lo personal me gusta otro disco que es el “Diez años con amigos” que lo empezamos en Córdoba y demoramos en terminar por la llegada de la pandemia.

4 - ¿El desafío actual de Omega?

El desafío más grande de Omega es lograr que esta banda siga creciendo. Y por qué no soñar que nuestra música pase de Argentina al Mundo.

5 - ¿Algo de lo que se arrepienten o quieran cambiar como banda?

Siempre estamos buscando cambiar o renovarnos. Somos humanos, nos equivocamos, pero buscamos de ese error, ya sea grande o chico, tratar de mejorar. Siempre, en beneficio de la banda.

Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

6 - ¿Algo que no se sabe de Omega?

La parte que no se sabe de Omega es que de esta banda viven 25 familias. Es decir, no solamente estamos los 15 integrantes que compartimos escenario, sino que hay diez personas que trabajan en la parte técnica. Tienen el mismo papel o la misma importancia que el cantante.

7 - ¿Una foto de Omega o de Hugo?

La foto de Omega es la del show en el escenario mayor de la última edición de la Fiesta Nacional del Sol. Me saqué una foto con el público de esa noche, toda la gente tenía la mano levantada, como yo. La tengo guardada en un cuadro, colgado en el comedor de mi casa.

La foto del show en la Fiesta Nacional del Sol.

8 - ¿Con qué artista o grupo les gustaría tocar?

Me gustaría tocar un tema con un artista del folclore como Luciano Pereyra o Abel Pintos.

Hugo Flores mencionó en la entrevista, primero, el placer que le produjo hacer música con muchos grandes del ambiente como Jean Carlos, Ale Ceberio o Yuthiel Pérez (ex Banda XXI), incluso estar en un escenario con La Mona Giménez, su mayor ídolo en el cuarteto.

9 - ¿En San Juan se puede vivir de la música?

En San Juan sí se puede vivir de la música. Estuvimos varios años para llegar a eso y desde hace seis que vivimos de la música. Empezamos ensayando en Villa del Carril con el nombre de Fugitivos, pero por cuestiones legales no pudimos registrarnos con ese nombre para grabar nuestro primer disco. Cambiamos a Omega y pasaron 12 años ya. Fue difícil convencernos de que sí se podía, pero Omega lo logró.

Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

10 ¿Se consideran la banda más importante de San Juan, y de Cuyo?

No, siempre decimos que los números son para la matemática y las estrellas para el cielo. No nos gusta cuando nos dicen que somos los números uno de la provincia, eso se lo dejamos al público. Sí nos sentimos bendecidos de tener mucho trabajo así como también de que los sanjuaninos hayan tomado como propio a la banda, nos motiva que nos digan que se sienten representados por nosotros a nivel nacional.

11 - ¿Si no te hubieras dedicado a la música, qué hubieras hecho?

Como familia, tenemos la misma pasión por la música y por el fútbol. Me hubiese encantado vivir de jugar a la pelota, pero la información del cerebro a los pies no llega (ríe Hugo). No hubiera podido vivir de eso. Pero sí, somos unos apasionados por el fútbol y vemos mucho fútbol.

12 - ¿A quiénes agradecen por estos 12 años?

Agradecemos a la familia, que son un pilar principal y fundamental. En las tristezas, en las derrotas, en las alegrías y en las victorias la familia siempre estuvo. Agradecemos a los amigos y a los seguidores por estos años compartidos y vividos. Y agradezco a Dios, le pido que me siga cuidando la voz porque es mi herramienta de trabajo y que proteja la salud de las 25 familias que están detrás de este sueño, que es Omega.