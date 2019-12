Once heridos en un tiroteo en una base naval de Florida, Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Al menos once personas resultaron heridas esta mañana en un tiroteo en una base naval aérea en Pensacola (noroeste de Florida), en el que el autor de los disparos murió, indicaron fuentes oficiales que no precisaron si fue abatido ni dieron más detalles.



Amber Southarsd, portavoz de la oficina de la Policía del condado de Escambia, confirmó la muerte del autor de los disparos y dijo que se produjo alrededor de las 9 de la mañana de Miami (11 de Argentina), informó la agencia EFE.



Medios locales dijeron que el agresor fue abatido por fuerzas de seguridad, pero no abundaron en otras precisiones.



Previamente la misma portavoz había informado que había un tiroteo activo en la base y que la instalación había sido "asegurada".



No se informó sobre muertes, pero diversas fuentes indicaron que hay una decena de heridos que han sido trasladados al hospital.