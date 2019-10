Once muertos y 110 supermercados saqueados durante el estallido de violencia en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Once personas murieron, más de 200 resultaron heridas y 110 supermercados fueron saqueados (14 de ellos también incendiados) durante el estallido de violencia que sacude a Chile, de acuerdo con un balance oficial difundido hoy por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.



Solo en la noche del domingo, las autoridades reportaron tres muertos a causa de los disturbios, además de 50 policías y militares heridos y 350 actos de violencia.



Chadwick consideró que los incidentes de los dos últimos días refuerzan su teoría de que la oleada de violencia que azota a Chile tiene un alto grado de organización entre grupos de delincuentes.



"Ayer decía que no podíamos tener la ingenuidad de pensar que no había una acción que pudiese estar vinculada, organizada en algunos de estos sectores de delincuentes, y resulta bastante evidente con lo que ha pasado los últimos días", dijo el ministro, citado por la agencia EFE.



Anoche, dos personas murieron cuando una multitud saqueó y posteriormente incendió un supermercado de productos industriales en Santiago de Chile.



Un tercero murió en la ciudad de Coquimbo por un disparo que, al parecer, efectuaron los cuerpos de seguridad que mantienen el orden en varias ciudades donde se decretó toque de queda, de acuerdo con el informe del ministro.



Estas tres víctimas mortales se suman a las otras ocho reportados durante las jornadas del sábado y el domingo, por lo que el total de fallecidos en medio de esta espiral de violencia llegó a once.



Además, el Ministerio de Salud informó de que al menos 10 de los más de 200 heridos se encuentran hospitalizados con riesgo de vida.



A lo largo de este domingo se repitieron nuevos actos violentos, con graves enfrentamientos con el Ejército y las fuerzas de seguridad, saqueos, incendios y robos, en una ola de violencia que mantiene a buena parte de Chile en estado de alerta.



La militarización del país ordenada por el presidente Sebastián Piñera, aumentó en las últimas horas en un intento de tratar de controlar los desmanes violentos provocados en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en la ola de protesta desatada por el aumento de la tarifa eléctrica y el transporte.



El toque de queda se aplicó por segunda noche consecutiva durante la noche del domingo en la capital chilena, lo que prohíbe la circulación de personas entre las 19 y las 6 de la mañana, anunció el jefe del operativo de seguridad, general Javier Iturriaga.