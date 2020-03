Opinión: decisiones con firmeza pero sin claridad

El presidente Alberto Fernández reunió a los gobernadores en Capital Federal y decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el país hasta el próximo 31 de marzo.

La medida fue anunciada con mucha firmeza por parte de la máxima autoridad del país, pero sin la claridad necesaria para que los argentinos entendamos de una vez por todas y ante una situación límite como el coronavirus “qué se puede hacer y qué no”.

“Seguimos teniendo problemas con gente que no entiende que debe quedarse en su casa”, decía el presidente como antesala al confinamiento obligatorio que estaba por anunciar.

Al mismo tiempo, en San Juan a poco más de 1.200 kilómetros de distancia del epicentro noticioso, los mensajes en los grupos de WhatsApp se multiplicaban para saber ¿El viernes se trabaja? ¿El centro estará abierto? ¿El Centro Cívico atiende? Todas preguntas sin respuestas claras.

El ejemplo más contundente puede darse con la administración pública local. El domingo el gobernador Sergio Uñac anunció la restricción en la atención. Un día después, el Centro Cívico amaneció abarrotado por cientos de sanjuaninos que fueron a buscar, como si nada pasara, su bolsa de mercadería. Panorama repetido en los días siguientes.

La situación no pasó desapercibida y los estatales pusieron el grito en el cielo. Muchos lo hicieron con razón. Con el temor propio por la magnitud del enemigo que nos ataca y nos pone en jaque, pero muchos otros lo hicieron con la “picardía” que los caracteriza.

Esa picardía que no distingue colores políticos y religiones. Esa picardía, que sin ánimo a ofender, siempre intenta sacar el mejor provecho personal más allá de todo.

Pero esto de no saber qué hacer no es sólo de los empleados, sino también de los jefes de turno. De aquellos que no pueden distinguir, sin que les dicten al oído, si la dirección o secretaria que tienen a su cargo presta un servicio esencial o no.

En el medio de todo esto, la gente, que además del coronavirus, debe lidiar y sufrir con servidores públicos que, por ahora, no reciben una orden clara.

Muchachos, expliquen de una vez por todas qué significa “atención restringida”. Así la gente no va al cuete, y digo cuete por ser educado.

Esto no sólo se da en el Centro Cívico y demás reparticiones provinciales, sino también se replica en cada uno de los 19 municipios. ¿Tanto cuesta entender qué significa cuarentena total?

A veces creo que hay dirigentes a los que les importa más la crítica política por no levantar un día la basura o mover un expediente que cuidar a sus empleados. En realidad cuidar y cuidarse, porque el coronavirus nos ataca a todos. Este maldito virus no distingue clases sociales o si sos empleado o dueño.

Hice foco en la situación estatal ya que ese sector motoriza la economía local. Son más de 40.000 los empleados que hoy están en babia. Es que mientras el presidente y el gobernador piden quedarse en casa, hay otros que a la hora de ejecutar las órdenes hacen agua.