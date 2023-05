Javier Milei, precandidato a presidente en las próximas elecciones del mes de octubre, hizo en la mañana de este miércoles la presentación oficial de sus propuestas. Se incluyen la privatización de la salud y la educación pública, la reducción de gasto público, jubilaciones y pensiones y la eliminación progresiva de las asistencias sociales, entre otras. DIARIO HUARPE salió a buscar la opinión de los sanjuaninos al respecto.

Entre las respuestas obtenidas algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, se mostraron a favor de las propuestas de Milei, asegurando estar totalmente de acuerdo y que es el “único que tiene la posta para afrontar los años de mentiras que ha estado tapando el peronismo” y dejar de ser un país tercermundista.

Algunos de los consultados aseguraron que su economía mejoró siguiendo los “trucos” del economista y consideran que sería un buen dirigente con la capacidad de sacar el país adelante.

Por otro lado, quienes no estuvieron a favor de las propuestas, aseguraron que se trata de “un loco” y que las propuestas anunciadas son una vergüenza. “cobrar aranceles en la salud pública es una locura”, dijo uno de los entrevistados.

El anuncio de estas nuevas propuestas generó en algunos electores un cambio en su opinión con respecto al precandidato y aseguraron que no le darían su voto. “Yo simpatizaba con él hasta que desbarrancó. Me parece un excelente economista, pero no lo pienso votar”, concluyó el hombre.