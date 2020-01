Optimismo de supermercadistas y autoservicios con Precios Cuidados y Tarjeta AlimentAR

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, se mostró hoy optimista en que el programa Precios Cuidados y la Tarjeta AlimentAR van "a dar movimiento” al sector” y permitirán “romper la recesión y recuperar el cuadro de resultados” de ventas.



“Será importante que la Tarjeta Alimentaria esté en todo el país a la brevedad, porque le va a dar movimiento”, dijo Palpacelli y recordó que la Federación que preside representa a 20.000 locales comerciales.



Respecto a esto último, sostuvo que será "muy importante que se afinen las medidas” para que este sector se sume al programa Precios Cuidados, "porque hubo una demora en la confección de los listados”.



En ese sentido indicó que la Secretaría de Desarrollo Productivo informó que “hoy van a estar habilitados 50 cadenas oficiales con el listado” y apuntó que Precios Cuidados “ayuda un poco a paliar la crisis", en declaraciones a radio La Red.



“Trabajamos fuerte con la Secretaría de Desarrollo Productivo para disponer de listados alternativos”, explicó Palpacelli, “porque no todos los productos llegan al interior, debido a que los proveedores no tienen logística para llegar a todo el país, y por eso se buscan productos sustitutos con proveedores alternativos”.



El empresario admitió que en los últimos 50 días “hubo una inercia de modificación de precios, los habituales en los últimos meses”, con subas de entre el 15 y 20 por ciento.



Palpacelli señaló que “los de mayor incremento fueron perfumería, limpieza y lácteos, en este orden”.



Por último, el titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios dijo que “aún no se ha notado un incremento en el consumo” y abogó para “que en los próximos días se pueda ver”.