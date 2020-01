Ordenan al Cuerpo Médico Forense precisar qué patologías afectan al ex funcionario Schiavi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Tribunal Oral Federal (TOF) que se encuentra de turno en la feria judicial ordenó hoy al Cuerpo Médico Forense que brinde precisiones sobre consultas realizadas respecto de la salud del detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, cuya defensa solicitó que sea enviado a prisión domiciliaria por cuestiones de salud.



Los integrantes del tribunal reclamaron que de forma “urgente” los médicos que ya evaluaron al ex funcionario condenado por la tragedia ferroviaria de Once brinden precisiones sobre dos de las 10 preguntas que se les habían formulado y contesten una que habían dejado sin responder, indicaron a Télam fuentes judiciales.



La defensa de Schiavi, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, había solicitado que el ex funcionario fuera enviado a prisión domiciliaria debido a problemas de salud de base coronaria y neurológica que, según su postura, no podían ser tratado en las instalaciones del servicio penitenciario.



“Es necesario tener un diagnóstico preciso para poder saber cuál es el tratamiento específico y así determinar si puede llevarse a cabo o no dentro del sistema penitenciario”, explicaron a Télam fuentes del tribunal encabezado por el juez Enrique Méndez Signori.



La defensa de Schiavi había presentado un extenso informe médico en el que se señalaba que al imputado lo aqueja una enfermedad coronaria desde 2012 y que padece hipertensión arterial, dislipemia y Síndrome de Apnea Hipoapnea del Sueño.



El planteo había sido formulado ante el TOF 2 que condenó a Schiavi por la tragedia de Once; aunque el ex funcionario también está detenido con prisión preventiva a disposición del TOF 7 que es el encargado de juzgarlo en una causa vinculada al caso de los cuadernos.



El ex funcionario se encuentra detenido desde octubre de 2018, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena y le bajara el monto de la pena de 8 años de prisión a 5 años y seis meses, por la tragedia ferroviaria de Once.



Schiavi había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 2, junto a otros ex funcionarios como su antecesor en el cargo Ricardo Jaime, en diciembre de 2015 como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada de siete meses.