Ordenan medidas para determinar si la policía encontrada baleada se quiso suicidar o si fue atacada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los investigadores del hecho en el que una policía bonaerense fue hallada baleada en la cabeza en su casa de la localidad de Presidente Derqui y quedó internada en grave estado, ordenaron medidas para determinar si se trató de un intento de suicidio o si fue atacada por su esposo, con quien había discutido previamente, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal de la causa, Germán Camafreita, dispuso que se realice un peritaje balístico al arma reglamentaria de Débora Yanet Giménez (26), quien se desempeña como oficial de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de San Martín y esta mañana continuaba internada en el Hospital Austral.



Fuentes judiciales informaron a Télam que también ordenó un barrido electrónico de pólvora en las manos de su esposo, un chofer de patrulleros municipales de San Martín que estaba con la mujer en el momento del hecho.



"En principio todo indicaría que se trató de un intento de suicidio pero no podemos descartar ninguna hipótesis", dijo un vocero encargado de la pesquisa.



Por su parte, Ignacio, hermano de Giménez, dijo al canal Crónica Televisión que "claramente" ella no se quiso matar porque tiene una hija de seis años de una pareja anterior.



"Llegaba de trabajar, se bañaba y se iba a dormir porque hacía adicionales para que no le falte nada a ella y a la hija", sostuvo.



Otra fuente de la investigación explicó a Télam que la herida de bala que presenta la víctima está en su sien izquierda, lo que llama la atención ya que Melina, hermana de la joven policía, aseguró esta tarde que ésta es diestra.



En declaraciones al programa “Crónicas de la tarde” de Canal Trece, Melina recordó que como su hermana está internada con “daño cerebral” no le pudieron tomar las muestras para el barrido electrónico.



“Hay muchas fallas en la investigación”, se quejó, al tiempo que detalló que en las fotos que se tomaron del baño donde presuntamente se produjo el disparo ”no se hallaron rastros de sangre”.



“¿Cómo sé que él (por el esposo) no limpió ahí?”, se preguntó entre lágrimas.



Melina contó que ella habló con el marido de su hermana en el hospital apenas internaron a Débora y que le preguntó qué había pasado pero él “bajaba la cabeza y no decía nada”.



“Después se fue a declarar pero en ningún momento volvió al hospital a ver cómo estaba mi hermana. Puso en las redes sociales 'que en paz descanses' y 'te voy a extrañar'. Ya la está velando y mi hermana está internada”, señaló.



Mientras que Marcelo, padre de la policía baleada, agregó que la hija de seis años de Débora está provisoriamente a su cuidado ya que el padre de la niña reside en Jujuy.



El hecho ocurrió el domingo último en una vivienda ubicada en las calles Aráoz Alfaro y San Cayetano, en Presidente Derqui, partido de Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires.



Voceros policiales informaron a Télam que efectivos del Destacamento Monterrey acudieron al lugar luego de un llamado al 911 que alertó acerca de una joven con una herida de arma de fuego dentro de la casa.



Una vez en la vivienda, los uniformados hallaron a la víctima con un balazo en la cabeza, a la altura de la sien izquierda.



Giménez, quien al momento del hecho se encontraba franco de servicio y vestida de civil, fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital Austral de Pilar, donde fue operada y hoy permanecía internada en estado crítico.



Los voceros indicaron que en la casa se encontraba el marido de la joven, quien les relató a los uniformados que había mantenido una discusión con su pareja y que luego la policía fue hacia el baño y se efectuó un disparo con su arma reglamentaria.



El fiscal Camafreita, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Descentralizada de Pilar, ordenó que personal de la Policía Científica de esa jurisdicción realice los peritajes correspondientes en la causa que caratuló como "tentativa de suicidio".



Los investigadores tampoco descartaban que se haya tratado de un intento de femicidio y dispuso el secuestro de la pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder de Giménez, para realizar los cotejos balísticos correspondientes, entre otras medidas.