Organizan la primera Semana del Cordero Argentino en la ciudad de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La primera Semana del Cordero Argentino se llevará a cabo del 2 al 8 de diciembre en la ciudad de La Plata, con el objetivo de promover la carne ovina y su inclusión en el consumo semanal de carnes.



En esta edición, restaurantes de La Plata tendrán al cordero de la Provincia de Buenos Aires como protagonista en sus cartas y ofrecerán platos o menúes a base de cordero a un precio promocional.



También habrá capacitaciones en carnicerías de la ciudad y un curso de desposte para carniceros e industriales.



La Semana del Cordero es una iniciativa impulsada por los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la Ley Ovina Nacional.



La Ley Ovina Nacional es una herramienta para que el productor pueda, entre otras cosas, producir más kilos de carne y lana por hectárea (mejorar la eficiencia productiva), agregar valor a nivel local y regional, formalizar la producción primaria, la faena y los canales de comercialización.



Para lograrlo se contempla asistencia directa al sector, desarrollo de la industria comercial y la capacitación a productores y profesionales, entre otros. Ofrece líneas de crédito para diferentes destinos con la finalidad de aumentar el stock y elevar la calidad del producto.



Don Quijote, Paesano, Café Urquiza, Flora, Temple Bar, Tierra, Foodie, Moro Finca y Fonda, Abrebocas de Renato Rosano, Miraflores y Get Sorrentinos integran el circuito de restaurantes.



Todos ellos ofrecerán platos con carne de cordero de la Provincia de Buenos Aires, producidos en la Cuenca del Salado, en las localidades de Magdalena, Bavio, Vieytes y Verónica.



Son animales criados 100% a pasto, de las razas carniceras Romney Marsh, Texel y Hampshire Down, que no reciben antibióticos ni hormonas y son faenados en Chascomús y General Belgrano.



La carne ovina está dentro del grupo de las carnes rojas, junto a la bovina y porcina; y actualmente se pueden encontrar en supermercados y carnicerías corderos enteros o en cortes frescos y congelados al vacío.



Brochetas, chuletas a la chapa, empanadas, hamburguesas y milanesas, son algunas de las preparaciones que se pueden realizar a base de cordero.