Ante los fuertes rumores que indican un quiebre en la relación entre el diputado nacional Marcelo Orrego y el senador nacional Roberto Basualdo, por quiénes serían los potenciales candidatos de cara a las elecciones legislativas de este año, el máximo referente del Frente Con Vos, habló con DIARIO HUARPE y desmintió tal situación. Además, aclaró que todavía no es el momento de hablar de candidaturas, pero al ser consultado sobre si Fabián Martín, intendente de Rivadavia, podría ser de la partida de medio término fue tajante al decir que “sería un gran candidato”.

En las últimas semanas y ante la aproximación de los comicios para renovar la Cámara Baja un rumor ganó las calles. Es rumor, que todavía genera charlas en cada mesa de café, indica que el senador Basualdo estaría impulsando a la exdiputada Susana Laciar para que sea candidata y del otro sector, el de Orrego y Martín, hacen lo propio para que ese lugar sea para Nancy Picón, actual legisladora provincial.

Sobre esto último Orrego apuntó que “nada de esto es cierto, nada está más lejos de la realidad. Yo con Basualdo mantengo una amistad desde hace muchos años, desde el 2001 trabajo con él. Tenemos una relación desde lo personal y desde lo político. No hay temas de candidaturas hablado entre nosotros, por supuesto las pensamos, pero no tenemos ninguna diferencia y hoy no estamos hablando de nombres propios. Si puedo decir que nuestro espacio cuenta con muchos cuadros políticos y estoy seguro nos darán mucho desde ese aspecto”.

¿Fabián Martín candidato a diputado nacional?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Fabián Martín pueda ser candidato a diputado nacional, Marcelo Orrego, comentó que “él dijo expresamente y a viva voz que quiere terminar su mandato como intendente, pero por supuesto que sería un gran candidato”. También añadió que “en definitiva es un gran dirigente y un gran intendente. Tuve la suerte de compartir mucho tiempo con él y desde lo político venimos transitando hace mucho tiempo este camino. Desde lo político tiene un gran futuro y lo voy a estar acompañando donde él más me necesite”.

Si bien no hay muchos indicios concretos de quiénes pueden ser los candidatos en el Frente Con Vos, no es descabellado pensar que uno de los intendentes que mejor imagen tiene en la provincia pueda encabezar una lista y más teniendo en cuenta que, del la vereda contraria, en el Frente de Todos no ven con malos ojos que suceda lo mismo con algún jefe comunal que no pueda repetir en 2023.

Postergación de las PASO y acuerdo con otros opositores

El diputado nacional, Marcelo Orrego, también habló de la postergación de las PASO y las Elecciones Generales a septiembre y noviembre respectivamente al decir que “en principio te diría que está bien que no se hayan cambiado las reglas de juego en un año electoral”. Además, dijo que hoy es incierto saber qué pueda suceder con el tema sanitario para esa fecha.

Sobre si esta postergación les sirve para encarar mejor el armado electoral en San Juan, no dudó en señalar que “tengo puesta la mirada en lo que nos pasa hoy, Argentina está atravesando un momento muy complejo desde lo económico y sanitario y tenemos un gobierno que tiene la mirada en otros temas como la reforma judicial, el aborto o los superpoderes. Incluso trasladan los problemas que tienen ellos en Buenos Aires al interior del país”.

También volvió a referirse al pedido de ADN, Gen, Cruzada Renovadora y parte del PRO y del Bloquismo de armar un gran frente opositor en la provincia al comentar que “tendremos algún tiempo para generar un acuerdo, pero debe ser programático y darle el sentido que esto se merece. Debemos tener una mirada programática, no solamente con la coyuntura. Seguramente con el correr de los días se darán las charlas, pero si compartimos los mismos objetivos. Juntarse por juntarse, no tiene sentido”.

Orrego les bajó el pulgar a los superpoderes

En relación al proyecto de ley que ingresó al Senado, donde se podrían estar insinuando superpoderes para el presidente Alberto Fernández en relación a las medidas dictadas por la pandemia, el diputado nacional Marcelo Orrego expresó su posición crítica a la norma.

"El trasfondo de la cuestión es algo que la política no pudo resolver y terminó resolviendo la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo que habilitó al Gobierno de Ciudad Autónoma a seguir con las clases presenciales. Lo que creo es que están trasladando cuestiones que la política debería resolver y, en caso de ser aprobado este proyecto, la norma le quita facultades a los gobiernos provinciales", expresó Orrego.

Al mismo tiempo sentenció que “rechazo esta maniobra autoritaria, y resalto el espíritu del Artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo".