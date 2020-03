Oscar Sainz: "Este es un salto en mi carrera, lástima el parate por el coronavirus"

Oscar Alberto Sainz era muy chiquito cuando comenzó a jugar en las divisiones inferiores de Sportivo Desamparados. Lo llevaba de la mano su papá Juan Sainz para que aprenda a jugar al fútbol. Comenzó a jugar en la categoría `92. Con el correr de los años,

Oscar fue creciendo, no sólo desde su nivel como jugador, jugaba de marcador central, sino también de altura, un dato crucial para ser defensor, sobre todo por la altura. Con el paso de los años, Oscar fue ganando terreno y ya se empezaba a decir que desde las inferiores venia un gran defensor.

Hasta que en el año 2009, Ricardo Dillon estaba como técnico y lo subió al plantel del Argentino A, en su momento para que entrene con el plantel mayor y que vaya haciendo su propia experiencia. "Tengo un recuerdo muy lindo de toda esa época de mi niñéz y juventud, fue donde me formé como jugador y como persona", señaló Oscar.

"Cuando me llamaron para jugar en Primera, no lo podía creer, tenía una felicidad enorme porque había cumplido mi primer objetivo", dijo el defensor.

En el año 2010 llegó el momento de su debut en la primera, y su buen nivel convenció no sólo al entrenador, sino también a los hinchas. Se veía desde entonces que nacía un pichón de crack.

Su momento en el Víbora duró hasta el años 2014, en ese lapso le tocó vivir buenos y malos momentos, como ser el ascenso histórico a la Primera B Nacional en el 2011, pero luego descendió dos categorías en diez meses, desde la Primera B Nacional hasta el Argentino B. "Sin dudas que en Desamparados me tocaron buenas y malas, pero lo disfruté mucho porque crecí como jugador e hice muchos amigos", amplió Sainz.

En el 2015, decidió dar un salto de categoría, se fue a uno de los grandes del ascenso argentino como Ferro Carril Oeste, allí jugó mucho, pero no renovó su contrato y tuvo que bajar un categoría para jugar en Juventud Unida de San Luis. Allí fue siempre titular pero el destino lo hizo volver al Verde de Caballito por su buena imagen que había dejado.

En la temporada 2017-2018, pasó a otro club del Federal A como Centra Córdoba de Santiago del Estero. Allí estuvo en el plantel que luego logró el ascenso a la Primera B Nacional. "Ese fue otro logro importante en mi carrera y más teniendo en cuenta que luego el equipo volvió a conseguir un ascenso histórico a Primera, por más que yo ya no estaba, pero dejé muchos amigos y me puso muy contento", señaló Oscar.

Cuando parecía que pegaba la vuelta a Desamparados, ya tenía todo acordado, salió la posibilidad de ir a jugar a Racing de Córdoba, el Federal B. Allí jugó muy poco tiempo, porque su representante abrió la frontera para que Oscar salga del país y vaya a jugar al fútbol venezolano, precisamente al Estudiantes de Mérida. "Ese fue un gran salto en mi carrera, porque me permitió jugar tornos internacionales como la Copa Sudamericana, eso no me lo olvido más",

En Venezuela más allá de lo futbolístico, no la pasé bien por el problema social en aquel país, me tocó la peor parte de la crisis de Venezuela pero tenía que aguantar por mi sueño de jugar", argumentó Sainz.

Después de una temporada completa en Mérida, se le volvió a abrir la frontera a Oscar y su rumbo fue Ecuador. Para jugar en el Olmedo de Riobamba, equipo que había dirigido hasta hace unos meses atrás Ricardo Dillon. Pero en esta oportunidad es Darío Franco el DT, lo llamó para que viniera a pelear por un lugar en las copas. "El fútbol ecuatoriano es muy mejor y más competitivo que el venezolano, por eso estoy muy contento de haber llegado acá", cuenta Oscar desde su casa de Riobamba.

"El tema del Coronavirus nos toca a todos, una verdadera lástima porque recién habíamos jugado dos partidos en el torneo y tuvimos que parar. Ahora estoy entrenando solo en el fondo de mi casa. Espero que esto pase pronto y podamos volver a jugar", cerró Oscar Sainz.