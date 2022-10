Jubilados y pensionados y los usuarios que no estén en relación de dependencia pueden acceder a planes especiales de pago mensual de su servicio de agua potable y cloacas.

La solicitud del trámite se gestiona presencialmente por la delegación comercial de OSSE más cercana a su domicilio, o en oficinas comerciales de Casa Central, ubicadas en avenida José Ignacio de la Roza 272 (oeste), Capital, de 7.30 a 15.00 horas.

Publicidad

Para que el trámite sea ágil y fácil se debe presentar una serie de requisitos, según el tipo de usuario solicitante. En el caso de los jubilados y pensionados deben presentar: fotocopia del último recibo de haberes del jubilado o pensionado, los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a $109.100, fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble (ser propietario de un único inmueble), en caso de habitar en el inmueble personas mayores de 18 años se debe presentar además fotocopia de recibo de sueldo o certificación negativa expedida por ANSES según corresponda, fotocopia de la última boleta de Rentas, fotocopia de DNI de todas las personas que habiten en el inmueble, fotocopia de la última boleta de OSSE y fotocopia de la última factura de Energía San Juan. El consumo mensual no debe superar los 450 kwh.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En tanto, el Plan Red para usuarios que no trabajen en relación de dependencia los requisitos son los siguientes: no trabajar en relación de dependencia, los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a $109.100, fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble (ser propietario de un único inmueble), en caso de habitar en el inmueble personas mayores de 18 años, presentar además fotocopia de recibo de sueldo o certificación negativa expedida por ANSES según corresponda, fotocopia de la última boleta de Rentas, fotocopia de DNI de todas las personas que habiten en el inmueble, fotocopia de la última boleta de OSSE, fotocopia de la última factura de Energía San Juan. El consumo mensual no debe superar los 450 kwh.

Para más información y consultas ingresa a la web www.ossesanjuan.com.ar, o bien comunicarse por WhatsApp al 264 661 5284 (sólo texto, no llamadas).